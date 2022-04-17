Держкіно закликає не допускати російські фільми до участі у Каннському кінофестивалі-2022

У Державному агентстві України з питань кіно закликали організаторів Каннського кінофестивалю 2022 не допускати до участі у заході фільми російського виробництва.

За словами голови агентства Марини Кудерчук, попри численні прохання у програмі конкурсу наразі є фільм російського режисера Кіріла Сєрєбрєннікова "Дружина Чайковського".

У Держкіно вимагають виключити з програми фільм окупантів, оскільки українські культурні діячі зараз вимушені захищати Україну.

"Українські режисери та інші кінематографісти в цей час змушені або воювати проти російського нападу, або ховатися в бомбосховищах, або волонтерити в тилу, – хоча, звісно, теж обрали би можливість знімати кіно як Сєрєбрєнніков, та Росія позбавила їх такої розкоші", – зауважує Марини Кудерчук.

Фото: maxxyusta/Depositphotos

Вона також наголошує, що поки Росія веде руйнівну війну проти України представникам країни-агресора бути присутніми на міжнародній культурній арені – неприпустимо.

"Зараз, під час активних бойових дій на нашій території, одночасне представлення країни-агресора та України на одному майданчику є неприпустимим та призведе до зміщення фокусу з жахіть війни та боротьби українців за свою ідентичність на привернення уваги до російської пропаганди щодо примирення через культуру", – заявила голова Держкіно.

Нагадаємо, вже понад 70 світових організацій відмовилися від культурної співпраці з Росією після повномасштабного вторгнення в Україну.

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