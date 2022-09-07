У Києві троє школярок побили 15 річну дівчинку – прокуратура відкрила провадження

Яна Осадча журналіст
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7 вересня 2022

Прокуратура міста Києва повідомила про підозру трьом школяркам 17, 16 та 14 років, які познущалися над 15-річною дівчиною та побили її.

Інцидент стався на території непрацюючого дитячого закладу, повідомили у відомстві.

Між дівчатами виникла сварка, під час якої постраждалій бризнули балончиком зі сльозогіним газом в обличчя, а після нанесли тілесні ушкодження. Дівчинка просила нападниць зупинитися, але вони продовжували завдавати їй удари руками та ногами в область голови та тулуба.

Батько постраждалої звернувся до поліції, а згодом правоохоронці знайшли у інтернеті відео інциденту.

 Скріншоти з відео інциденту

Поліцейські встановили учасниць конфлікту та з’ясували, що усі троє навчаються у одному закладі освіти.

Очевидці інциденту знімали дії дівчат на відео, яке згодом розмістили у соціальних мережах.

Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 2 ст. 296 КК України – хуліганство яке супроводжувалось особливою зухвалістю, вчинене групою осіб. Їм загрожує обмеженням волі на строк до 5 років або позбавленням волі до 4 років.

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