Зооволонтери вивезли з Бахмута виснаженого ведмедя, якого покинули власники

Яна Осадча журналіст
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7 вересня 2022

Зооволонтери евакуювали з Бахумута ведмедя, який ледве не загинув під обстрілами.

З проханням врятувати тварину звернулися українські військові, розповідають у організації UAnimals.

Ведмедя, якого покинули власники, знайшли в зруйнованому приватному господарстві. Він сидів у тісній клітці без їжі і води.

Територію навколо будинку росіяни постійно обстрілювали, і тварина могла загинути у будь-який момент.

 Зооволонтери евакуювали з Бахумута ведмедя
 В таких умовах тримали тварину
 Волонтерам допомагали бійці 15-ої окремої гірської штурмової бригади

Ведмідь від відчаю й стресу хитався зі сторони в сторону.

"Як тільки ми отримали повідомлення, наша команда одразу виїхала на порятунок тварини. По приїзду - жахнулися. Ведмідь був настільки виснажений, що навіть не зміг втекти через зруйнований дах вольєру. До того ж у нього був дуже сильний стрес від пережитого", – кажуть зооволонтери.

Вивозили ведмедя під час обстрілу, однак евакуація пройшла успішно. Волонтерам допомагали бійці 15-го окремого гірсько-штурмового батальону і 128-ої кремої гірсько-штурмової бригади. Наразі тварину везуть до притулку, де він буде проходити реабілітацію.

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