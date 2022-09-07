У Львові для переселенців відремонтують колишній медзаклад

У Львові вимушених переселенців розселять у колишній оздоровчо-лікувальний заклад, в якому наразі тривають ремонтні роботи.

Про це повідомили у Львівській міській раді.

Люди також зможуть отримати там медичний супровід і догляд, адже приміщення закріплене за Другим медичним об’єднанням Львова. Наразі планують відремонтувати одну з будівель колишнього дитячого стаціонарного протитуберкульозного диспансеру, пише Zaxid.net.

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За словами першого заступника міського голови Андрія Москаленка, на території знаходиться кілька приміщень, але для проживання ВПО наразі розглядають найбільшу будівлю. Йдеться про триповерховий будинок, у якому зможуть проживати приблизно 120 людей.

У Львові вимушених переселенців розселять у колишній оздоровчо-лікувальний заклад

Вода, газ, світло і інші мережі до приміщень проведені, їх залишилось лише підключити, а також провести ремонти у самому будинку.

"У першу чергу, сюди селитимуть ті сім'ї, які потребують допомоги в інклюзії. Маємо три поверхи. На кожному будуть санвузли, кімнати для проживання, а також плануємо загальну кухню на кожен поверх", – розповідає Андрій Миськів, в.о. генерального директора Другого територіального медичного об'єднання у Львові.

З території комплексу комунальні служби повивозили сміття, почистили її від чагарників та обстежили приміщення. Всі інші роботи реалізовуватимуть за кошти міжнародних донорів.

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