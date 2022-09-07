У Львові для переселенців відремонтують колишній медзаклад

Яна Осадча журналіст
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7 вересня 2022

У Львові вимушених переселенців розселять у колишній оздоровчо-лікувальний заклад, в якому наразі тривають ремонтні роботи.

Про це повідомили у Львівській міській раді.

Люди також зможуть отримати там медичний супровід і догляд, адже приміщення закріплене за Другим медичним об’єднанням Львова. Наразі планують відремонтувати одну з будівель колишнього дитячого стаціонарного протитуберкульозного диспансеру, пише Zaxid.net.

За словами першого заступника міського голови Андрія Москаленка, на території знаходиться кілька приміщень, але для проживання ВПО наразі розглядають найбільшу будівлю. Йдеться про триповерховий будинок, у якому зможуть проживати приблизно 120 людей.

 У Львові вимушених переселенців розселять у колишній оздоровчо-лікувальний заклад

Вода, газ, світло і інші мережі до приміщень проведені, їх залишилось лише підключити, а також провести ремонти у самому будинку.

"У першу чергу, сюди селитимуть ті сім'ї, які потребують допомоги в інклюзії. Маємо три поверхи. На кожному будуть санвузли, кімнати для проживання, а також плануємо загальну кухню на кожен поверх", розповідає Андрій Миськів, в.о. генерального директора Другого територіального медичного об'єднання у Львові.

З території комплексу комунальні служби повивозили сміття, почистили її від чагарників та обстежили приміщення. Всі інші роботи реалізовуватимуть за кошти міжнародних донорів.

Нагаадємо, у Ірпені на Київщині відкрили модульне містечко, в якому будуть тимчасово проживати 352 мешканця, що залишилися без домівок через війну.

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