Спортсмен з Прикарпаття пробіг 250 км, щоб зібрати кошти на автобус для ЗСУ

Яна Осадча журналіст
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7 вересня 2022

Ультрамарафонець з Прикарпаття Микола Таран пробіг 250 кілометрів, щоб зібрати кошти на автобус для Збройних сил України.

За 6 днів спортсмену вдалося зібрати 15 тисяч гривень і 250 доларів з необхідних 3 тис. доларів. Чоловік і далі планує заробляти кошти для армії бігом.

Про те, як вдалося подолати відстань, Микола Таран розповів "Українській правді. Життя".

Спортсмен стартував у селі Небилів Івано-Франківської області, а фінішував у Чернівцях, на пробіг витратив 22 години.

 Микола Таран

"Ідею пробігу запозичив з ісландського ультрамарафону Ice&Fire 250 km. Так, як в Україні війна, то я не зміг цього року репрезентувати Україну на цих змаганнях і тому вирішив пробігти дистанційно", – розповідає Микола Таран.

В один день марафонець пробіг 70 км, а наступного дня треба було подолати відстань у 38 км. У фінішний день Микола Таран біг 17 км під проливним дощем.

Раніше спортсмен брав участь у благодійних марафонах і збирав гроші для вуличних тварин. Також він став першим українцем, який двічі пробіг 73 км у Норвегії.

"17 вересня, якщо Міністерство спорту України дозволить виїзд на 7 днів, я буду репрезентувати Україну втретє на змаганнях в Осло. Якщо я зможу виїхати і перемогти, весь мій призовий фонд піде на ЗСУ", каже Микола Таран.

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