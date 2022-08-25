"Іноді їв трохи сала": рятувальник пробіг 800 км, щоб назбирати на обладнання для ДСНС

Київський рятувальник Володимир Сковородка пробіг понад 800 кілометрів відстані від столиці України до Варшави, щоб висловити вдячність полякам та назбирати кошти для розмінування водойм.

Рятувальник брав участь у "Ультрамарафоні вдячності", який тривав 14 днів. Всі охочі могли підтримувати марафонців донатами. 24 серпня 2022 року Володимир подолав дистанцію і добіг до Варшави.

"Українська правда. Життя" поспілкувалася з Володимиром в передостанній день марафону. 23 серпня Володимир пробіг 77 кілометрів, і до Варшави йому залишилося усього 18 км.

Володимир Сковородка служить у Державній службі надзвичайних ситуацій 9 років. Був рятувальником на пожежному кораблі і водолазом. Потім став начальником водолазного відділення і служби аварійно-рятувального загону спеціального призначення. Чоловік слідкував за безпекою на водних змаганнях і долучався до пошуку зниклих під водою людей.

Володимир Сковородка

Три роки поспіль Володимир брав участь у марафонах. У 2019 році він біг 10 днів по 50 кілометрів з Коваля у Київ, у 2020 – з Дніпра у Київ, а у 2021 – з Харкова у столицю. Під час цих марафонів збирали кошти на ЗСУ.

Однак цьогорічний марафон став для нього найважчим і найдовшим.

Київський рятувальник Володимир Сковородка пробіг понад 800 кілометрів

"Ідея побігти народилася за місяць до початку марафону. Я сам полюбляю бігати, і хотілося якось висловити вдячність польському народу. То чому б не пробігтися від столиці до столиці? Вкласти в це свої емоції і біль", – говорить Володимир.

Під час довгого шляху рятувальника зустрічали друзі і колеги, деякі приєднувалися до нього і бігли на певні дистанції.

"Дуже багатьох людей зустрів. Потім багато хто з них мені дзвонив і казав: "Ми перезавантажилися і готові працювати далі. Ти нас підбадьорив", – згадує марафонець.

Зокрема, у Луцьку до Володимира приєдналися волонтери разом з вівчаркою Тіною, яка також бігла разом з господарем.

Цьогорічний марафон став для нього найважчим і найдовшим

Кордон з Польщею марафонець не перейшов, а пробіг. Там до нього приєднався польський рятувальник, який разом з ним подолав дистанцію у 10 км. А одного разу Володимир заночував у польського фермера, щоб відновити сили.

Біг Володимир і під час сильної спеки, і під час злив. Іноді майку доводилося просто викручувати.

Найважчим був 11 день марафону, коли Володимир подолав понад 78 км.

"Я ніколи в житті не бігав 11 днів поспіль. Пізній старт залишив менше часу на відновлення. Але план був 78 км. Тому +78 і бажання фінішувати у той день швидше, зробили своє діло", – описує ситуацію Володимир.

За його словами, найважчим було встати зранку і почати бігти. Перші 10 кілометрів, зазвичай, пробігав без зупинок, а потім робив паузу на 10 хвилин. Підживлював сили виключно спортивним харчуванням, адже часу на звичайну їжу не було. Однак іноді під час шляху їв трохи сала.

Володимир сподівається, що участь у марафоні допоможе назбирати кошти на підводні дрони і металошукачі, необхідні ДСНСникам для розмінування українських водойм.

"Я не знаю, чи назбираємо ми всю необхідну суму, однак якусь частину точно", – говорить він.

Рятувальник завершив марафон на День Незалежності України у Варшаві

Наразі під час марафону зібрали понад 500 тис. гривень з необхідних 2 млн. І хоча ультрамарафон наразі добіг кінця, внести донат і допомогти назбирати суму ще не пізно.