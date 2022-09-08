У Львові рятують брата з сестрою, у чий дім на День Незалежності влучила ракета РФ

15-річний Олег та 13-річна Богдана – рідні брат і сестра, які серйозно постраждали, коли в їхній дім на День Незалежності України прилетіла російська ракета.

Того дня діти втратили маму, розповідають у Першому медичному об'єднанні Львова.

Лікарі кажуть, що хлопець "народився у сорочці" – уламок ворожого снаряду застряг за кілька міліметрів внутрішніх органів.

"Ще трішки і він міг пошкодити печінку та кишківник", – наголошують медики.

Лікарі кажуть, що 15-річний Олег "народився у сорочці"

Крім того, в Олега – численні відкриті рани живота, нижньої частини спини, тазу, шиї, голови та плеча, садна та забої. Також у підлітка наскрізна рана правого плеча, струс головного мозку та ушкодження слухової (євстахієвої) труби.

У підлітка численні травми внаслідок ворожого прильоту

Його молодша сестричка також отримала численні травми внаслідок ворожого "прильоту". У Богдани – множинні пошкодження нижніх кінцівок, травми гомілки та вуха, поверхнева травма частин голови, численні садна. Лікарі оцінюють її поранення як середнього ступеня тяжкості.

13-річна Богдана отримала множинні пошкодження нижніх кінцівок

У Першому медоб'єднанні Львова не уточнили, звідки саме поранені діти. Але відомо, що після трагічного ракетного удару евакуаційним потягом їх доправили до лікарні Святого Миколая у Львові. Там медики одразу провели хірургічну обробку ран.

На 15-річного Олега попереду ще чекає тривала реабілітація. З обома дітьми нині працює психолог.

Олег та Богдана разом із тіткою, яка опікуватиметься ними, поки батько не одужає. Усі фото: Перше медоб'єднання Львова

Їхній батько також постраждав. Він знаходиться у лікарні на Дніпропетровщині, де йому вже провели п'ять операцій. Чоловік зараз у реанімації, кажуть у першому медоб'єднанні.

Доки батько Олега та Богдани не одужає, дітьми опікуватимуться родичі. Зокрема тітка, яка зустріла поранених брата з сестрою у Львові.

"Ми продовжуємо приймати пацієнтів із різних регіонів України, постраждалих внаслідок бойових дій. І докладаємо максимум зусиль, створюючи Національний реабілітаційний центр "Незламні" UNBROKEN Ukraine для порятунку українців на Батьківщині", – підсумовують у Першому медоб'єднанні Львова.