На Хмельниччині до 13 років в’язниці засудили вітчима, який зґвалтував малолітнього хлопчика

36-річного чоловіка, який зґвалтував малолітнього хлопчика, засудили до 13 років та 6 місяців тюремного ув'язнення. Засуджений мешкав разом із матір'ю дитини, і до цього неодноразово мав проблеми із законом.
Хмельницький апеляційний суд відхилив апеляційну скаргу засудженого і виніс остаточний вирок у справі, повідомляє пресслужба обласної прокуратури.
"За результатами розгляду апеляційної скарги засудженого Хмельницьким апеляційним судом залишено без змін вирок суду першої інстанції, яким до 13 років 6 місяців позбавлення волі його засуджено за зґвалтування малолітнього хлопчика (ч. 4 ст. 152 Кримінального кодексу України)", – йдеться у повідомленні.
Інцидент трапився у лютому цього року.
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Під час розслідування з'ясувалося, що чоловік скористався тим, що хлопчик має порушення інтелектуального розвитку, і зґвалтував його.
"Не припинив негідник знущання навіть попри прохання дитини", – наголошують у прокуратурі.
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При цьому обвинувачений не визнав своєї вини під час слідства та судового розгляду справи. Однак на підставі зібраних та наданих суду доказів сторона обвинувачення повністю довела провину ґвалтівника у суді першої інстанції.
Чоловік не погодився з оголошеним вироком та вирішив оскаржити рішення про понад 13-річне тюремне ув'язнення у суді, однак безуспішно.
"Суд апеляційної інстанції прислухався до доводів прокурора та залишив вирок місцевого суду без змін, а апеляційну скаргу засудженого – без задоволення", – підсумовують у прокуратурі.
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