На Хмельниччині до 13 років в’язниці засудили вітчима, який зґвалтував малолітнього хлопчика

Діана Кречетова журналістка УП.Життя
7216
8 вересня 2022

36-річного чоловіка, який зґвалтував малолітнього хлопчика, засудили до 13 років та 6 місяців тюремного ув'язнення. Засуджений мешкав разом із матір'ю дитини, і до цього неодноразово мав проблеми із законом.

Хмельницький апеляційний суд відхилив апеляційну скаргу засудженого і виніс остаточний вирок у справі, повідомляє пресслужба обласної прокуратури.

"За результатами розгляду апеляційної скарги засудженого Хмельницьким  апеляційним судом залишено без змін вирок суду першої інстанції, яким до 13 років 6 місяців позбавлення волі його засуджено за зґвалтування малолітнього хлопчика (ч. 4 ст. 152 Кримінального кодексу України)", – йдеться у повідомленні.

Інцидент трапився у лютому цього року.

 Фото: alexxndr/Depositphotos

Під час розслідування з'ясувалося, що чоловік скористався тим, що хлопчик має порушення інтелектуального розвитку, і зґвалтував його.

"Не припинив негідник знущання навіть попри прохання дитини", – наголошують у прокуратурі.

Читайте також: Окупантам, які знущалися з 16-річної дівчини на Чернігівщині, повідомили про підозру

При цьому обвинувачений не визнав своєї вини під час слідства та судового розгляду справи. Однак на підставі зібраних та наданих суду доказів сторона обвинувачення повністю довела провину ґвалтівника у суді першої інстанції.

Чоловік не погодився з оголошеним вироком та вирішив оскаржити рішення про понад 13-річне тюремне ув'язнення у суді, однак безуспішно.

"Суд апеляційної інстанції прислухався до доводів прокурора та залишив вирок місцевого суду без змін, а апеляційну скаргу засудженого – без задоволення", – підсумовують у прокуратурі.

Читайте також: "Народжувати від окупанта – це насильство". Як запобігти вагітності після зґвалтування і впоратися з цим емоційно




 41
Суспільство

Щоб стати вільним, треба вбити в собі жаль. Щоденник політв'язня Османа Аріфмеметова, якому загрожує до 20 років тюрми

Осман Аріфмеметов
 2189
Суспільство

"Це можливість зберегти чиєсь життя". Історія чемпіонки України із легкої атлетики, яка допомагає збирати кошти на бронежилети

Катерина Тарновецька
 27686
Суспільство

Сам проти орди. Як 64-річний бучанець самотужки зупинив колону окупантів

Костянтин Рєуцький

Головне на сайті


Суспільство

Щоб стати вільним, треба вбити в собі жаль. Щоденник політв'язня Османа Аріфмеметова, якому загрожує до 20 років тюрми

Осман Аріфмеметов
Мінкульт рекомендує знести три російські імперські пам’ятники у Полтаві
Як подати заявку, щоб поїхати на лікування до європейської клініки? Пояснює МОЗ
Виробник Gibson виставить на аукціон 4 синьо-жовті гітари, щоб допомогти Україні
Україна визначилася з фільмом-кандидатом на "Оскар-2023"
Верещук закликає батьків на окупованих територіях не пускати дітей до шкіл
Суспільство

"Це можливість зберегти чиєсь життя". Історія чемпіонки України із легкої атлетики, яка допомагає збирати кошти на бронежилети

Катерина Тарновецька
Суспільство

Сам проти орди. Як 64-річний бучанець самотужки зупинив колону окупантів

Костянтин Рєуцький