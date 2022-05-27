Окупантам, які знущалися з 16-річної дівчини на Чернігівщині, повідомили про підозру

Правоохоронці ідентифікували двох російських окупантів, які знущалися з українців на Чернігівщині.

Один із військовослужбовців РФ намагався зґвалтувати 16-річну дівчину.

Також вони катували її старшого брата, повідомляють в Офісі Генерального прокурора.

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Обом повідомили про підозру у порушенні законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

"За процесуального керівництва Чернігівської обласної прокуратури встановлено військовослужбовців збройних сил РФ, які знущалися над мирними мешканцями під час окупації частини Чернігівської області", – йдеться у повідомленні.

Двом окупантам повідомили про підозру. Фото: Офіс Генпрокурора

За даними слідства, група військовослужбовців РФ жорстоко поводилися з цивільним населенням в одному з населених пунктів Чернігівського району.

Під час окупації населеного пункту в березні 2022 року росіяни оселилися в будинку, де проживала сім'я – 16-річна дівчина, її брат та бабуся.

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Один із окупантів – командир підрозділу, неодноразово намагався зґвалтувати дівчину, застовуючи до неї фізичне та психологічне насильство.

Він бив та душив дівчину, погрожував вбивством рідних і груповим зґвалтуванням.

Також військовослужбовці РФ утримували брата дівчини в кайданках і без верхнього одягу на подвір‘ї будинку в мороз, неодноразово завдавали йому тілесних ушкоджень.

Раніше про перший випадок сексуального насилля щодо неповнолітньої, зафіксований у Чернігівській області, розповідало "Суспільне".

"Наразі встановлюються інші військові ЗС РФ, причетні до вчинення злочинів проти мирного населення", – кажуть у Генпрокурора.

Нагадаємо, повідомити про воєнний злочин РФ можна на платформі warcrimes.gov.ua.