Науковці повідомили про рекордно теплу зиму в Антарктиді за 70 років

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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9 вересня 2022

В Антарктиді зафіксували аномально теплу зиму. 

Середня температура за зиму становить -2,13°С, повідомляють на станції спостереження "Академік Вернадський".

"Аномалія тепла охоплює більшу частину Західної Антарктики, Антарктичний півострів (біля якого наш о. Галіндез) та акваторію моря Ведделла за ним", – розказали науковці.

Попередній рекорд аномально теплої зими фіксували у 1998 році, тоді температура була на 0,4°С нижча, ніж у 2022 році.

 Фото: "Академік Вернадський"

Вчені підкреслюють, що середньозимова температура зазвичай сягає -10°С.

Найхолоднішою була антарктична зима 1958 року – -17.43°С. Того ж року зафіксували й температурний мінімум за всі 70 років існування станції.Він сягнув позначки -43,3°С.

Для порівняння, у 2022 році стовпчик термометра на станції "Академік Вернадський" ледве опустився до позначки у -8°С.

Пінгвіни біля української дослідницької станції

Через аномальну спеку взимку біля станції не утворилось льодового покрову. Тому вчені з "Академіка Вернадського" могли не припиняти своїх досліджень протягом сезону. 

Опадів було багато через високу вологість в атмосфері. За сезон випало понад 2,5 метри снігу. 

Тепло також не сприяло вивченню сніжинок хуртовин, бо сніг переважно був мокрим та злипався. 

Є й хороша новина: через відсутність льоду до "Вернадського" вже навідуються пінгвіни. Ймовірно, птахи незабаром повернуться.

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