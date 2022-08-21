Пухнасті сусіди: полярники розповіли, де зимують тварини, які мешкають біля станції "Вернадський"

Українські полярники розповіли про зимівлю тварин, які живуть поруч з антарктичною станцією "Академік Вернадський".

У кожного виду є свої місця, куди вони відправляються зимувати, у Національному антарктичному науковому центрі розповіли про найцікавіші види.

Субантарктичні пінгвіни на зиму відпливають у води Субантарктики. Ці тварини ідеально пристосовані до життя в морі і потребують лише відкритої води для полювання на криль.

Нині через м'які зими вони мандрують не дуже далеко, тримаються архіпелагу Вільгельма за 20 км від станції "Вернадський".

Субантарктичні пінгвіни. Фото: Національний антарктичний науковий центр

Полярний крячок відлітає найдалі від усіх – аж в Арктику, мігруючи між двічі на рік між протилежними регіонами Землі.

Коли в Антарктиці зима, птах проводить літо в Арктиці, а осінь повертається до станції "Вернадський". За рік полярний крячок може пролетіти до 90 тис. км.

Полярний крячок

Горбаті кити теж залишають Антарктику на зиму і відпливають у тропічні води Південної півкулі.

Зараз їх можна зустріти біля південних, західних та східних берегів Австралії, Південної Америки, Африки, а під час антарктичного літа вони повертаються, щоб ласувати крилем.

Плавник горбатого кита

Тюлені Венделла тримаються у водах Антарктики протягом року і добре пристосовані до плавання під кригою, навіть в зимовій темряві.

Навесні самиці цих тюленів збираються поблизу української антарктичної станції. Саме тут народжуються маленькі "ведделлята", яким полярники традиційно дають імена.

Тюлені Венделла

Тюлені-крабоїди живуть поблизу антарктичного узбережжя навесні та влітку, де їдять криль та катаються на крижинах.

Восени вони мігрують на Північ і інколи навіть досягають південного узбережжя Бразилії, Південної Африки, Австралії та Нової Зеландії.

Тюлені-крабоїди

Південні морські котики припливають до станції "Вернадський" наприкінці антарктичного літа для відпочинку.

Взимку вони мігрують до островів Субантарктики, де навесні розмножуються.

Південні морські котики

Сивка біла є головним "кочівником" Антарктики, яка мандрує в залежності від доступності їжі.

Українські полярники розповідають, що останніми роками ці птахи тримаються в районі станції та допитливо заглядають у вікна станції.