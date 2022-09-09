Як зібрати аптечку домедичної допомоги? Поради від медика

В умовах повномасштабної війни швидко надана домедична допомога може врятувати життя.

Нині на українців навіть у найвіддаленіших містах від лінії фронту можуть чекати ракетні обстріли, завали, не кажучи вже про банальне ДТП.

Як правильно зібрати аптечку першої домедичної допомоги розповідає інструктор Олег Картавий у відео Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

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Перш за все потрібно подбати про медичний набір "every day care" (турбота кожного дня), ця аптечка має бути невеликою за розмірами, щоб її можна було переносити із собою, наприклад у наплічнику.

Основне призначення такої аптечки – врятувати себе або оточуючих від інтенсивної кровотечі.

Що потрібно покласти в аптечку?

Найперше у аптечці повинні бути медичні рукавички, оскільки надаючи допомогу іншим, потрібно також дбати про власну безпеку.

"Якщо ви рятуєте іншу людину – не родича, то ви не знаєте історію її хвороб. Пам’ятайте: потерпілий потенційно може нести зараження у своїх біологічних рідинах, а відтак передати й вам", – каже Олег Картавий.

Для цього підійдуть нітрилові рукавички, але потрібно враховувати, що в надзвичайних ситуаціях при затягуванні джгута чи перенесенні людини до швидкої вони можуть порватись.

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Тому експерт радить вдягати або декілька рукавичок одночасно, або використовувати професійні рукавички "high risk ambulance" (швидка допомога високого ризику).

Також у вашій аптечці мають бути так звані парамедичні ножиці, їх можна замінити стропорізами, але в жодному разі не туристичними ножицями.

Для накладання пов'язок на рани потрібні еластичні бинти: з їх допомогою накладається пов’язка, що тисне.

Окрім цього можна взяти перев’язувальний пакет: у ньому до бинта приєднана подушка і компресорій (спеціальний пластиковий гачок).

На додачу в аптечку можна покласти і джгути, які можуть бути різних типів, від радянського зразка джгута Есмарха до сучасних: Омега, SWAT чи турнікети.

Також корисними в аптечці будуть протиопікові серветки або гелі.

Додатково можна покласти наліпки на грудну клітку, які використовуються при пневмотораксі – пошкодженні легень.

Для аптечки доречними будуть і власні медикаменти, які призначив лікар або вживаються постійно. Також слід додати антиалергенні і знеболювальні препарати.

За подібним принципом рекомендується зробити аптечки для кожного члена родини персонально.