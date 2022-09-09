Як зібрати аптечку домедичної допомоги? Поради від медика

В умовах повномасштабної війни швидко надана домедична допомога може врятувати життя.

Нині на українців навіть у найвіддаленіших містах від лінії фронту можуть чекати ракетні обстріли, завали, не кажучи вже про банальне ДТП.

Як правильно зібрати аптечку першої домедичної допомоги розповідає інструктор Олег Картавий у відео Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Перш за все потрібно подбати про медичний набір "every day care" (турбота кожного дня), ця аптечка має бути невеликою за розмірами, щоб її можна було переносити із собою, наприклад у наплічнику.

Основне призначення такої аптечки – врятувати себе або оточуючих від інтенсивної кровотечі.

Що потрібно покласти в аптечку?

Найперше у аптечці повинні бути медичні рукавички, оскільки надаючи допомогу іншим, потрібно також дбати про власну безпеку.

"Якщо ви рятуєте іншу людину – не родича, то ви не знаєте історію її хвороб. Пам’ятайте: потерпілий потенційно може нести зараження у своїх біологічних рідинах, а відтак передати й вам", – каже Олег Картавий.

Для цього підійдуть нітрилові рукавички, але потрібно враховувати, що в надзвичайних ситуаціях при затягуванні джгута чи перенесенні людини до швидкої вони можуть порватись.

Тому експерт радить вдягати або декілька рукавичок одночасно, або використовувати професійні рукавички "high risk ambulance" (швидка допомога високого ризику).

Також у вашій аптечці мають бути так звані парамедичні ножиці, їх можна замінити стропорізами, але в жодному разі не туристичними ножицями.

Для накладання пов'язок на рани потрібні еластичні бинти: з їх допомогою накладається пов’язка, що тисне.

Окрім цього можна взяти перев’язувальний пакет: у ньому до бинта приєднана подушка і компресорій (спеціальний пластиковий гачок).

На додачу в аптечку можна покласти і джгути, які можуть бути різних типів, від радянського зразка джгута Есмарха до сучасних: Омега, SWAT чи турнікети.

Також корисними в аптечці будуть протиопікові серветки або гелі.

Додатково можна покласти наліпки на грудну клітку, які використовуються при пневмотораксі – пошкодженні легень.

Для аптечки доречними будуть і власні медикаменти, які призначив лікар або вживаються постійно. Також слід додати антиалергенні і знеболювальні препарати.

За подібним принципом рекомендується зробити аптечки для кожного члена родини персонально.