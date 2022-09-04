Яка медична допомога безоплатна під час хірургічних операцій? Пояснення НСЗУ

Українцям повинні проводити планові та невідкладні хірургічні операції безоплатно.

Програма медичних гарантій при цьому покриває і супутні медичні послуги, розповідає Національна служба здоров’я України.

"Війна – не привід відкладати турботу про здоров’я. Зараз, як і раніше, українці можуть зробити всі необхідні планові та ургентні операції безоплатно. За них заплатить Національна служба здоров’я України", – йдеться в повідомленні.

У НСЗУ наголошують, безоплатна медична допомога доступна лише за направленням від сімейного чи лікуючого лікаря, однак у невідкладному стані пацієнту теж нададуть допомогу безкоштовно.

Щоб отримати допомогу безоплатно, потрібно звернутись до медичного закладу, який має договір з НСЗУ на пакети "Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах" чи "Хірургічні операції дорослим та дітям в умовах стаціонару одного дня".

Дізнатись контакти зручного для себе закладу можна за номером 16-77.

Яку безоплатну допомогу під час хірургічних операцій можуть отримати пацієнти?

✅ Первинний огляд, під час якого лікар визначає, що пацієнту потрібно перед операцією

✅ Супутні аналізи та дослідження, зокрема крові та сечі, бактеріологічні, цитологічні дослідження; інструментальні дослідження (ЕКГ, УЗД, КТ, МРТ, рентген та інші) тощо.

✅ Анестезія та оперативне втручання теж є безоплатними.

✅ На всіх етапах надання допомоги пацієнта повинні забезпечити ліками, наявність яких в конкретній лікарні можна перевірити на сайті.

✅ У разі потреби пацієнтам також надають безоплатну інтенсивну терапію, а також післяопераційний догляд та допомога.

✅ Під час проведення операцій у стаціонарі доступне також і безкоштовне харчування.

У разі, якщо в пацієнта вимагають гроші за ці послуги, потрібно подавати скаргу керівнику медзакладу та місцевому департаменту охорони, а якщо це не допомагає, то до НСЗУ за електронною поштою: [email protected]

При цьому НСЗУ зазначають, що підвищений сервіс, як окрема палата чи покращене харчування, не входять до складу безоплатних послуг.