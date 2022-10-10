Онлайн-словник Dictionary змінив написання 40 українських топонімів і прізвища Зеленського

Яна Осадча журналіст
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10 жовтня 2022

Американський онлайн-словник Dictionary оновив понад 40 записів, які містять українські топоніми.

Назви українських населених пунктів були оновлені або змінені, щоб відобразити пріоритетність їх написання та вимови українською мовою.

Вони замінили старі російські версії назв. Наприклад, Chornobyl, Dnipro, Kharkiv, Luhansk, Lviv, Odesa.

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"Записи з українськими назвами, написаними російською мовою, тепер спеціально визначені та мають перехресні посилання на основні записи з українським написанням", – кажуть автори словника.

 Фото: garagestock/Depositphotos

Окрім того, у словнику змінили і написання прізвище президента України. Тепер його прізвище пишеться Zelenskyy. З двома літерами y, щоб позначити специфічний український звук "й"

"Такому правопису надає перевагу і сам Зеленський", – говорять редактори словника.

Нагадаємо, слово "блєдіна", яким українці називають російські ракети, потрапило до міжнародного сленгового словника Urban Dictionary.

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