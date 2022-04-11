"Зукраїнити": в англійському сленговому словнику з'явилося нове слово

У англійському сленговому онлайн-словнику Urban Dictionary з’явилося нове слово – Ukrained (зукраїнити).

Дієслово описує становище, в якому Росія опинилася після нападу на Україну.

"Коли ти Росія, і ти вторгаєшся в іншу країну, у відповідь отримуєш глобальне приниження", – так його тлумачать автори.

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Також наводиться приклад вживання слова: "Росія була зукраїнена".

Картинка Армія Інформ

Користувачі словника пропонують свої варіанти тлумачень нового слова:

"Коли друга за величиною клептократія в світі, очолювана розумово обмеженим і некомпетентним апаратом, вирішує вторгнутися до свого мирного сусіда, і в кінцевому підсумку отримує такий удар, що їхня економіка повертається в кам’яний вік".

"По суті, якийсь жахливий смердючий хлопець намагається знущатися над тобою, і в решті решт, отримує таку ганьбу, що його онуки перенесуть її на своїх онуків".

Urban Dictionary – онлайновий словник слів та фраз англомовного сленгу. Станом на травень 2014 року, сайт містив понад 7 млн визначень.

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