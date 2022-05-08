Слово "блєдіна", яким називають російські ракети, внесли до словника Urban Dictionary

Слово "блєдіна", яким українці називають російські ракети, потрапило до міжнародного сленгового словника Urban Dictionary.
Він перекладає легендарну назву bledina як "потворна літаюча хвойда".
"– летить блєдіна, всі в укриття!
– bledina incoming, everyone take cover!" – такий контекст для цього слова пропонує словник.
За визначенням Urban Dictionary, слово bledina виникло в колі волонтерів зі Львова.
Його де-факто почали використовувати для назви російських ракетних атак в українському Twitter.
|Ось один з прикладів вживання слова "блєдіна". Автор: Олександр Грехов
Зазвичай слово bledina вживають при загрозі ракетного удару або повітряній тривозі.
Також воно нагадує українцям однойменний французький бренд дитячого харчування з 1990-х.
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