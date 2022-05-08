Слово "блєдіна", яким називають російські ракети, внесли до словника Urban Dictionary

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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8 травня 2022

Слово "блєдіна", яким українці називають російські ракети, потрапило до міжнародного сленгового словника Urban Dictionary.

Він перекладає легендарну назву bledina як "потворна літаюча хвойда".

"– летить блєдіна, всі в укриття!

– bledina incoming, everyone take cover!" – такий контекст для цього слова пропонує словник.

 

За визначенням Urban Dictionary, слово bledina виникло в колі волонтерів зі Львова.

Його де-факто почали використовувати для назви російських ракетних атак в українському Twitter.

 Ось один з прикладів вживання слова "блєдіна". Автор: Олександр Грехов

Зазвичай слово bledina вживають при загрозі ракетного удару або повітряній тривозі.

Також воно нагадує українцям однойменний французький бренд дитячого харчування з 1990-х.

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