Звільняли місце для чоловіків-біженців: в Ірландії українських жінок і дітей хотіли виселити з готелю

ОНОВЛЕНО 12 жовтня о 14:07

В Ірландії 135 українських жінок та дітей переселяють із міста, де вони прожили понад пів року, щоб звільнити місце для чоловіків з інших країн.

Українці оселилися у місті Кілларні графства Керрі з березня, повідомляє ірландське видання Irish Examiner.

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Їх розмістили в однойменному готелі Hotel Killarney. Багато жінок знайшли роботу, а діти – пішли до місцевих шкіл.

Нині влада вирішила переселити українців до міста Вестпорт у графстві Мейо на заході Ірландії.

Натомість у готель мали заселити 192 чоловіків, серед яких є мігранти з Лівії, Алжиру, Ірану, Грузії та інших країн.

Таке рішення обурило місцеву владу і громаду, яка допомагала українцям адаптуватися у новому місті.

Оновлення: рішення про переміщення українських біженців до Вестпорту скасували. Українцям дозволили залишитись у місті Кілларні графства Керрі. Наразі для них шукають інше житло замість готелю, куди заселили чоловіків-іноземців.

Що сталося?

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Фото ілюстративне: pav2@ukr.net /Depositphotos

Через війну в Україні в ірландському місті Кілларні перебуває близько 2 тисяч українців, а у графстві Керрі – понад 5 тисяч.

Зокрема, в готелі "Кілларні" з березня проживало 135 українців – жінки та близько 40 дітей.

Вони відвідували місцеві школи неподалік від житла, зокрема, молодшу школу St Oliver's National School і середню школу St. Brendan High School.

Однак 7-8 жовтня жінкам повідомили, що їх переселять у графство Мейо, аби звільнити місце для майже двох сотень чоловіків-біженців.

Уже наступного дня з CityWest у Дубліні до Кілларні привезли 192 чоловіків, серед яких є представники 16 національностей.

12 жовтня українських біженців мають автобусами перевезти до Вестпорта.

Таке рішення влади обурило не лише мешканців готелю, а й місцеву громаду.

Директор школи Сент-Олівера Колм О’Суйлеабхайн сказав, що він та директори інших шкіл були "деморалізовані" через виселення, адже доклали багато зусиль для інтеграції української громади.

"Інтеграція спрацювала. На даний момент їхнє переміщення – абсолютно несправедливе", – каже О’Суйлеабхайн.

Він додав, що чоловіки, які прибули до готелю, мали повне право перебувати в Кілларні, але група українців жила у готелі більше шести місяців і оселилася разом із дітьми.

Самі українки, які проживали у готелі "Кілларні", також збентежені, кажуть журналісти Irish Examiner.

Більшість жінок працювали у місті, причому семеро – в самому готелі.

Реакція влади

Фото: Booking.com

10 жовтня у готелі відбулася екстрена зустріч, на якій були присутні політик Брендан Гріффін, Центр підтримки іммігрантів Кілларні, директори шкіл, українські представники.

Мер Кілларні Найл Келехер заявив, що переселення інших біженців у готель і виселення українців, які проживають там протягом 6 місяців, "не має сенсу".

Він закликав скасувати рішення міжнародного агентства з розміщення IPAS, а натомість – надавати більше медичної підтримки для міста Кілларні, яке приймає багатьох українських біженців.

Депутат Брендан Гріффін також назвав цей крок негуманним і попросив міністра втрутитися, адже українські сім’ї оселилися в Кілларні, "пустили коріння", діти вступили до шкіл, а матері – знайшли роботу на місцях.

Він закликав міністра розглянути альтернативне житло для інших іноземців, яких привезли до готелю.

Водночас міністр у справах дітей Ірландії Родерік О’Горман заявив, що переміщення біженців необхідне через "тиск на систему".

Міністр запевняє, що держава намагається забезпечити потреби українців та інших іноземців, які шукають міжнародного захисту.

За його словами, кількість українців, які прибули до Ірландії, зросла вдвічі за останній місяць, і представникам влади важко знайти житло для інших заявників, які просять міжнародного захисту.

"У нас уже була ситуація, коли через відсутність житла для осіб, які просять міжнародний захист, нам доводиться відмовляти заявникам на міжнародний захист на кілька днів…

По суті, мій департамент має бути в змозі забезпечити проживання та харчування для всіх заявників – як українців, так і осіб, які просять міжнародний захист – і це те, що ми прагнемо зробити", – сказав Родерік О’Горман.

Водночас мер Кілларні Найл Келехер пропонує розмістити українців у інших приміщеннях, які з'явилися у місті під час туристичного сезону.

Наразі остаточне рішення щодо жінок і дітей у готелі "Кілларні" невідоме.

Сьогодні міністр у справах дітей Родерік О’Горман має зустрітися з представниками місцевої влади Керрі.