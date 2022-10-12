У Києві закриті укриття примусово відкриватимуть: ДСНС зрізатиме замки

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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12 жовтня 2022

Рятувальники в Києві зрізатимуть замки на укриттях, якщо ті будуть зачинені під час повітряної тривоги.

Про нові повноваження працівників Державної служби надзвичайних ситуацій повідомили у Київській міській держадміністрації.

 Це стосується укриттів, які є на мапі Києва. 

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"Балансоутримувачі мають цілодобово забезпечувати доступ населення до укриттів цивільного захисту за сигналів про повітряну загрозу. 

Якщо ж укриття залишатимуться закритими під час тривоги – рятувальники разом з поліцією зрізатимуть замки, аби надати доступ мешканцям до захисних споруд", – зазначили в КМДА.

 Фото: londondeposit / Depositphotos

Для того, щоб відкрили зачинене укриття, варто подзвонити за номерами 101 або 102. 

"Такий досвід у нас уже є, на жаль, періодично ми отримуємо скарги на зачинені укриття і реагуємо відповідно. В умовах постійної загрози обстрілів ризикувати життям людей абсолютно неприпустимо", – розповів директор Департамент муніципальної безпеки КМДА Роман Ткачук.

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