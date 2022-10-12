У Києві закриті укриття примусово відкриватимуть: ДСНС зрізатиме замки

Рятувальники в Києві зрізатимуть замки на укриттях, якщо ті будуть зачинені під час повітряної тривоги.

Про нові повноваження працівників Державної служби надзвичайних ситуацій повідомили у Київській міській держадміністрації.

Це стосується укриттів, які є на мапі Києва.

"Балансоутримувачі мають цілодобово забезпечувати доступ населення до укриттів цивільного захисту за сигналів про повітряну загрозу.

Якщо ж укриття залишатимуться закритими під час тривоги – рятувальники разом з поліцією зрізатимуть замки, аби надати доступ мешканцям до захисних споруд", – зазначили в КМДА.

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Для того, щоб відкрили зачинене укриття, варто подзвонити за номерами 101 або 102.

"Такий досвід у нас уже є, на жаль, періодично ми отримуємо скарги на зачинені укриття і реагуємо відповідно. В умовах постійної загрози обстрілів ризикувати життям людей абсолютно неприпустимо", – розповів директор Департамент муніципальної безпеки КМДА Роман Ткачук.