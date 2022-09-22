Коли стане безпечно ходити в ліс на Київщині: прогноз ДСНС

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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22 вересня 2022

Розмінування Київщини наразі пригальмовано. Для того, щоб повністю зробити регіон безпечним, може піти близько року. 

Про це розповів заступник голови ДСНС України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Роман Примуш на брифінгу.

Він пояснив, що значна частина рятувальників та саперів наразі працюють на Харківщині. Насамперед мають розмінувати дороги, лінії електропередач та житловий фонд. Крім того, росіяни тут залишили дуже багато протипіхотних мін, що значно уповільнює пересування техніки та фахівців.

На Київщині працівники ДСНС обстежили та убезпечили основну інфраструктуру. Роман Примуш додав, що на розмінування лісів в регіоні може піти близько року.  

 Фото: e.kryzhanivsky / Depositphotos

"При чому ця небезпека не суцільні мінні поля, адже там ми відпрацьовуємо. Це поодинокі вибухонебезпечні предмети, які там можуть бути. Дивлячись на ситуацію в Харкові, коли там замінований житловий фонд, то ми маємо виставляти пріоритети",– зазначив Примуш.

Але цей період може зменшитись, якщо там працюватимуть стільки ж піротехніків, як і у квітні-травні.

Нагадаємо, раніше експерти пояснили, коли і як можна безпечно повернутися додому.

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