У Києві пройдуть спортивні змагання на підтримку захисників "Азовсталі"

Родини захисників "Азовсталі" організовують у Києві благодійний спортивний захід на підтримку захисників Маріуполя, які перебувають у полоні.
Захід під назвою "Ідея Нації" пройде 29 жовтня у київському Urban Park за адресою: ВДНГ, проспект Академіка Глушкова, 1, корпус 20.
Спортивні змагання розпочнуться о 12:00 і триватимуть до 17:00, повідомляє Асоціація родин захисників "Азовсталі".
Щоб взяти участь у заході, потрібно обов’язково зареєструватися за посиланням.
Участь платна, а вартість залежатиме від обраного виду спорту.
|Фото: Асоціація родин захисників "Азовсталі"
У програмі змагань – три види спорту:
- біг на 5 км;
- стронгмен;
- настільний теніс.
На заході буде доступна локація для дітей та дорослих, де можна зробити ляльку-мотанку.
Крім цього відвідувачі можуть купити майстер-клас з брейк-дансу від "All stars".
"Кожен охочий може взяти участь у кількох змаганнях, не обов‘язково обирати один напрямок", – наголошують організатори.
Зібрані кошти у повному обсязі перерахують у Фонд підтримки родин захисників "Азовсталі" на потреби проєкту "Нарешті ти вдома".
У рамках цього проєкту оборонців "Азовсталі", які повертаються з полону, забезпечують індивідуальними наборами гуманітарної допомоги.
Нагадаємо, завтра, 14 жовтня, у Києві також пройде фотовиставка "Полк "Азов" – янголи Маріуполя", присвячена полеглим захисникам міста.
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