У Києві пройдуть спортивні змагання на підтримку захисників "Азовсталі"

Родини захисників "Азовсталі" організовують у Києві благодійний спортивний захід на підтримку захисників Маріуполя, які перебувають у полоні.

Захід під назвою "Ідея Нації" пройде 29 жовтня у київському Urban Park за адресою: ВДНГ, проспект Академіка Глушкова, 1, корпус 20.

Спортивні змагання розпочнуться о 12:00 і триватимуть до 17:00, повідомляє Асоціація родин захисників "Азовсталі".

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Щоб взяти участь у заході, потрібно обов’язково зареєструватися за посиланням.

Участь платна, а вартість залежатиме від обраного виду спорту.

Фото: Асоціація родин захисників "Азовсталі"

У програмі змагань – три види спорту:

біг на 5 км;

стронгмен;

настільний теніс.

На заході буде доступна локація для дітей та дорослих, де можна зробити ляльку-мотанку.

Крім цього відвідувачі можуть купити майстер-клас з брейк-дансу від "All stars".

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"Кожен охочий може взяти участь у кількох змаганнях, не обов‘язково обирати один напрямок", – наголошують організатори.

Зібрані кошти у повному обсязі перерахують у Фонд підтримки родин захисників "Азовсталі" на потреби проєкту "Нарешті ти вдома".

У рамках цього проєкту оборонців "Азовсталі", які повертаються з полону, забезпечують індивідуальними наборами гуманітарної допомоги.

Нагадаємо, завтра, 14 жовтня, у Києві також пройде фотовиставка "Полк "Азов" – янголи Маріуполя", присвячена полеглим захисникам міста.