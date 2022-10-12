Янголи Маріуполя: у Києві пройде фотовиставка, присвячена полеглим "азовцям"

У Києві відбудеться фотовиставка "Полк "Азов" – янголи Маріуполя", присвячена полеглим захисникам міста.

Виставка пройде у День захисників і захисниць України 14 жовтня, повідомляє Асоціація родин захисників "Азовсталі".

Захід розпочнеться об 11:00 і триватиме до 18:00 на Софійській площі.

"Асоціація родин захисників "Азовсталі" запрошує киян та гостей міста відвідати захід та віддати шану загиблим героям оборони Маріуполя.

14 жовтня наша держава вчергове відзначатиме День захисників і захисниць України, і надважливо у цей день згадати про тих героїв, які віддали за нашу країну найдорожче – свої життя", – кажуть організатори.

Джерело: "Асоціація родин захисників Азовсталі"

Подію організовує мати старшого солдата полку "Азов" Віра Литвиненко. Її син Владислав Литвиненко ("Вектор") загинув під час оборони "Азовсталі".

"Візит кожного з нас на цей захід – найменше, чим ми можемо підтримати родини захисників Маріуполя", – кажуть в "Асоціації".

Під час повітряної тривоги виставка не функціонуватиме.

Відвідувачів просять перечекати небезпеку у найближчому укритті – станції метро "Золоті ворота".