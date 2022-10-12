Янголи Маріуполя: у Києві пройде фотовиставка, присвячена полеглим "азовцям"

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
3602
12 жовтня 2022

У Києві відбудеться фотовиставка "Полк "Азов" – янголи Маріуполя", присвячена полеглим захисникам міста.

Виставка пройде у День захисників і захисниць України 14 жовтня, повідомляє Асоціація родин захисників "Азовсталі".

Захід розпочнеться об 11:00 і триватиме до 18:00 на Софійській площі.

Реклама:

"Асоціація родин захисників "Азовсталі" запрошує киян та гостей міста відвідати захід та віддати шану загиблим героям оборони Маріуполя. 

14 жовтня наша держава вчергове відзначатиме День захисників і захисниць України, і надважливо у цей день згадати про тих героїв, які віддали за нашу країну найдорожче – свої життя", – кажуть організатори.

Читайте також: Захисник Маріуполя "Орест" переміг у паризькому фотоконкурсі з серією світлин з "Азовсталі"

 Джерело: "Асоціація родин захисників Азовсталі"

Подію організовує мати старшого солдата полку "Азов" Віра Литвиненко. Її син Владислав Литвиненко ("Вектор") загинув під час оборони "Азовсталі".

"Візит кожного з нас на цей захід – найменше, чим ми можемо підтримати родини захисників Маріуполя", – кажуть в "Асоціації".

Реклама:

Під час повітряної тривоги виставка не функціонуватиме. 

Відвідувачів просять перечекати небезпеку у найближчому укритті – станції метро "Золоті ворота".

Читайте також: Стала вдовою після трьох днів у шлюбі: історія кохання захисників на "Азовсталі"


Реклама:


Реклама:
 1728
КУЛЬТУРА

Граматика війни та пам'яті: чому треба читати "Бахмут" Лаюка

Аріна Кравченко
 2776
Суспільство

Надія зникала із кожним днем. Історії батьків, яким допомагають з труднощами, а дітям з розладами – не потрапити в інтернат

 20414
КУЛЬТУРА

Аморальність реалізму: як не втратити людяність в процесі вшанування померлих героїв

Роман Кабачій