Янголи Маріуполя: у Києві пройде фотовиставка, присвячена полеглим "азовцям"

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
3215
12 жовтня 2022

У Києві відбудеться фотовиставка "Полк "Азов" – янголи Маріуполя", присвячена полеглим захисникам міста.

Виставка пройде у День захисників і захисниць України 14 жовтня, повідомляє Асоціація родин захисників "Азовсталі".

Захід розпочнеться об 11:00 і триватиме до 18:00 на Софійській площі.

"Асоціація родин захисників "Азовсталі" запрошує киян та гостей міста відвідати захід та віддати шану загиблим героям оборони Маріуполя. 

14 жовтня наша держава вчергове відзначатиме День захисників і захисниць України, і надважливо у цей день згадати про тих героїв, які віддали за нашу країну найдорожче – свої життя", – кажуть організатори.

Читайте також: Захисник Маріуполя "Орест" переміг у паризькому фотоконкурсі з серією світлин з "Азовсталі"

 Джерело: "Асоціація родин захисників Азовсталі"

Подію організовує мати старшого солдата полку "Азов" Віра Литвиненко. Її син Владислав Литвиненко ("Вектор") загинув під час оборони "Азовсталі".

"Візит кожного з нас на цей захід – найменше, чим ми можемо підтримати родини захисників Маріуполя", – кажуть в "Асоціації".

Під час повітряної тривоги виставка не функціонуватиме. 

Відвідувачів просять перечекати небезпеку у найближчому укритті – станції метро "Золоті ворота".

Читайте також: Стала вдовою після трьох днів у шлюбі: історія кохання захисників на "Азовсталі"


Реклама:


 3242
Суспільство

Крок до рівноправ'я: що таке цивільні партнерства та чому це — не лише про ЛГБТ

За підтримки благодійного фонду "Гендер Зед"
 46535
Суспільство

Мамо, "Синій кит" повернувся: історія 10-річного хлопчика, який вистрибнув із 6-го поверху через "гру смерті"

Діана Кречетова
 61817
Суспільство

Не просто мертві, а закатовані. Історія старости Мотижина та її рідних, яких вбили росіяни

Інна Кубай

Головне на сайті


Суспільство

Крок до рівноправ'я: що таке цивільні партнерства та чому це — не лише про ЛГБТ

За підтримки благодійного фонду "Гендер Зед"
Деяких студентів-контрактників переведуть на бюджет
Чи можуть педагоги працювати віддалено при дистанційному навчанні: роз'яснення омбудсмена
Спрей AstraZeneca проти COVID-19 поки не працює. Дослідження
У Кабміні підтримали "реорганізацію" Довженко-Центру
Фотожурналісти Чернов і Малолєтка отримали французьку премію за фото з Маріуполя
Суспільство

Мамо, "Синій кит" повернувся: історія 10-річного хлопчика, який вистрибнув із 6-го поверху через "гру смерті"

Діана Кречетова
Суспільство

Не просто мертві, а закатовані. Історія старости Мотижина та її рідних, яких вбили росіяни

Інна Кубай