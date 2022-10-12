Янголи Маріуполя: у Києві пройде фотовиставка, присвячена полеглим "азовцям"

У Києві відбудеться фотовиставка "Полк "Азов" – янголи Маріуполя", присвячена полеглим захисникам міста.
Виставка пройде у День захисників і захисниць України 14 жовтня, повідомляє Асоціація родин захисників "Азовсталі".
Захід розпочнеться об 11:00 і триватиме до 18:00 на Софійській площі.
"Асоціація родин захисників "Азовсталі" запрошує киян та гостей міста відвідати захід та віддати шану загиблим героям оборони Маріуполя.
14 жовтня наша держава вчергове відзначатиме День захисників і захисниць України, і надважливо у цей день згадати про тих героїв, які віддали за нашу країну найдорожче – свої життя", – кажуть організатори.
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|Джерело: "Асоціація родин захисників Азовсталі"
Подію організовує мати старшого солдата полку "Азов" Віра Литвиненко. Її син Владислав Литвиненко ("Вектор") загинув під час оборони "Азовсталі".
"Візит кожного з нас на цей захід – найменше, чим ми можемо підтримати родини захисників Маріуполя", – кажуть в "Асоціації".
Під час повітряної тривоги виставка не функціонуватиме.
Відвідувачів просять перечекати небезпеку у найближчому укритті – станції метро "Золоті ворота".
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