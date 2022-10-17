Українських дітей з-за кордону запрошують на безкоштовні онлайн-заняття

Яна Осадча журналіст
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17 жовтня 2022

В Україні оголосили додатковий набір на безоплатні заняття для учнів, які знаходяться за кордоном.

Про це повідомили у громадській організації "Смарт освіта", яка реалізує проєкт.

Дітей запрошують займатися з українськими вчителями. Викладати школярам будуть онлайн три предмети: українську мову, літературу і історію України. Щотижня буде по одному заняттю з кожного предмету.

"Взяти участь у цих уроках можуть всі українські діти з 5-го до 11-го класу, які зараз перебувають за кордоном. Проєкт передбачає два формати навчання: "живі" онлайн-уроки у вечірній час та онлайн-уроки в суботу", кажуть в організації.

Учні отримують основні знання з цих трьох предметів

У проміжку між заняттями вчителі можуть надсилати невеликі домашні завдання для самостійного опрацювання матеріалу учнями.

"Проєкт передбачає, що учні отримують основні знання з цих трьох предметів, що полегшить їхнє повернення до навчання в українських школах", говорять у громадській організації.

Набір триватиме до 31 жовтня.

Щоб записатися на заняття, треба зареєструватися, заповнити форму і очікувати, поки з вами зв’яжуться координатори.

Діти, які перебувають у Великій Британії, можуть зареєструватися тут. Для тих, хто знаходиться в інших країнах, реєструються тут.

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