Як продовжити навчання, якщо дитина за кордоном або школа зруйнована? Інструкція МОН

Навіть перебуваючи за кордоном, українські діти можуть повернутися до навчання у своїй школі в Україні та перевестися з однієї форми навчання на іншу.

Офіс віцепрем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції у співпраці з Міністерством освіти і науки оновили брошуру про організацію навчання школярів.

Вони пояснили, як школярі за кордоном можуть вчитися в Україні, як продовжити навчання, якщо дитина була за кордоном у 9 класі, і що робити, якщо школа зруйнована.

Як біженці можуть продовжити навчання у школах України?

Українські школярі можуть:

продовжити навчання у власній школі онлайн (якщо заклад освіти надає таку освітню послугу);

долучитись до дистанційного навчання в іншій школі України;

здобувати освіту за індивідуальною формою – екстернатною або домашньою (зокрема у школі, де дитина навчалася до виїзду за кордон);

звернутися до Міжнародної української школи (МУШ) для екстернатного навчання або однієї з організацій, з якими МУШ співпрацює за кордоном, для навчання у вихідні дні ;

або однієї з організацій, з якими МУШ співпрацює за кордоном, для ; приєднатись до очного навчання у класах або закладах для переселенців в країні перебування.

Водночас вчителі можуть продовжити онлайн-викладання у власній школі або долучитись до українських освітніх ініціатив в інших країнах.

Як вчитися в Україні та отримати український документ, якщо перебуваєш за кордоном?

Повернутися до навчання у своїй школі в Україні можна у будь-який момент, як і перевестися з однієї форми навчання на іншу.

Наприклад: з дистанційної, екстернатної або сімейної (домашньої) форми навчання повернутися на очну (денну).

Дитина також може отримати український документ про освіту, якщо вона зарахована до українського закладу освіти, що має ліцензію на провадження освітньої діяльності.

У багатьох країнах Європи здобуття освіти у їхніх навчальних закладах є обов’язковим.

Однак Україна пропонує паралельно вчитись за українською програмою – дистанційно і у зручний для дитини час.

Деякі українські дистанційні школи під час війни надають усім безкоштовний доступ до навчання з 1 вересня до 31 грудня 2022 року.

А портал EdPro відкриває безоплатний доступ до електронних підручників.

Що робити, якщо школа була зруйнована?

Якщо школа була зруйнована або пошкоджена, дитина може перейти до іншої школи:

за місцем проживання;

або за місцем реєстрації внутрішньо переміщеної особи.

Як проходить зарахування до шкіл?

Якщо дитина навчалась у школі за кордоном і не продовжувала навчання в українській школі, для зарахування до закладу освіти вона має пройти підсумкове оцінювання.

Вступ до 5-11 (12)-х класів гімназій і ліцеїв може відбуватися за результатами конкурсного відбору (у разі його проведення).

У випадку відсутності документа або його копії, що підтверджують наявність попередньо здобутого рівня (початкового або базового) освіти та/або результатів оцінювання, в школі здійснюється оцінювання рівня навчальних досягнень для визначення класу, до якого має бути зарахована дитина.

За письмовою заявою батьків чи опікунів і рішенням педагогічної ради дітей можуть залишити у певному класі для повторного здобуття загальної середньої освіти.

Що робити, якщо дитина була за кордоном під час навчання у 9 класі?

Для зарахування до 10 класу для здобуття повної загальної середньої освіти, дитина має отримати свідоцтво про здобуття базової середньої освіти (про завершення 9 класу).

Для цього учні повинні пройти річне оцінювання та/або ДПА у будь-якій школі України, що забезпечує здобуття базової та повної загальної середньої освіти (9-11 класи).

Якщо дитина буде вчитись у 10 класі у закладі, який не забезпечує здобуття базової середньої освіти, для отримання документу про відповідний рівень освіти треба пройти оцінювання в екстернатній формі в іншому закладі.

Річне оцінювання зазвичай здійснюється до початку нового навчального року згідно з графіком та завданнями. Їх погоджує педагогічна рада та затверджує керівник закладу освіти.

Нагадаємо, з початку цього навчального року в Україні понад 12 тисяч шкіл розпочали освітній процес.

Понад 400 були змушені перейти з очної на дистанційну форму через російські обстріли.

Раніше освітній омбудсмен пояснював, як учні можуть вчитися дистанційно, а батьки – вибрати форму навчання для дитини.