Як продовжити навчання, якщо дитина за кордоном або школа зруйнована? Інструкція МОН

Навіть перебуваючи за кордоном, українські діти можуть повернутися до навчання у своїй школі в Україні та перевестися з однієї форми навчання на іншу.

Офіс віцепрем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції у співпраці з Міністерством освіти і науки оновили брошуру про організацію навчання школярів.

Вони пояснили, як школярі за кордоном можуть вчитися в Україні, як продовжити навчання, якщо дитина була за кордоном у 9 класі, і що робити, якщо школа зруйнована.

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Як біженці можуть продовжити навчання у школах України?

Українські школярі можуть:

продовжити навчання у власній школі онлайн (якщо заклад освіти надає таку освітню послугу);

долучитись до дистанційного навчання в іншій школі України;

здобувати освіту за індивідуальною формою – екстернатною або домашньою (зокрема у школі, де дитина навчалася до виїзду за кордон);

звернутися до Міжнародної української школи (МУШ) для екстернатного навчання або однієї з організацій, з якими МУШ співпрацює за кордоном, для навчання у вихідні дні ;

або однієї з організацій, з якими МУШ співпрацює за кордоном, для ; приєднатись до очного навчання у класах або закладах для переселенців в країні перебування.

Водночас вчителі можуть продовжити онлайн-викладання у власній школі або долучитись до українських освітніх ініціатив в інших країнах.

Як вчитися в Україні та отримати український документ, якщо перебуваєш за кордоном?

Повернутися до навчання у своїй школі в Україні можна у будь-який момент, як і перевестися з однієї форми навчання на іншу.

Наприклад: з дистанційної, екстернатної або сімейної (домашньої) форми навчання повернутися на очну (денну).

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Дитина також може отримати український документ про освіту, якщо вона зарахована до українського закладу освіти, що має ліцензію на провадження освітньої діяльності.

У багатьох країнах Європи здобуття освіти у їхніх навчальних закладах є обов’язковим.

Однак Україна пропонує паралельно вчитись за українською програмою – дистанційно і у зручний для дитини час.

Деякі українські дистанційні школи під час війни надають усім безкоштовний доступ до навчання з 1 вересня до 31 грудня 2022 року.

А портал EdPro відкриває безоплатний доступ до електронних підручників.

Що робити, якщо школа була зруйнована?

Якщо школа була зруйнована або пошкоджена, дитина може перейти до іншої школи:

за місцем проживання;

або за місцем реєстрації внутрішньо переміщеної особи.

Як проходить зарахування до шкіл?

Якщо дитина навчалась у школі за кордоном і не продовжувала навчання в українській школі, для зарахування до закладу освіти вона має пройти підсумкове оцінювання.

Вступ до 5-11 (12)-х класів гімназій і ліцеїв може відбуватися за результатами конкурсного відбору (у разі його проведення).

У випадку відсутності документа або його копії, що підтверджують наявність попередньо здобутого рівня (початкового або базового) освіти та/або результатів оцінювання, в школі здійснюється оцінювання рівня навчальних досягнень для визначення класу, до якого має бути зарахована дитина.

За письмовою заявою батьків чи опікунів і рішенням педагогічної ради дітей можуть залишити у певному класі для повторного здобуття загальної середньої освіти.

Що робити, якщо дитина була за кордоном під час навчання у 9 класі?

Для зарахування до 10 класу для здобуття повної загальної середньої освіти, дитина має отримати свідоцтво про здобуття базової середньої освіти (про завершення 9 класу).

Для цього учні повинні пройти річне оцінювання та/або ДПА у будь-якій школі України, що забезпечує здобуття базової та повної загальної середньої освіти (9-11 класи).

Якщо дитина буде вчитись у 10 класі у закладі, який не забезпечує здобуття базової середньої освіти, для отримання документу про відповідний рівень освіти треба пройти оцінювання в екстернатній формі в іншому закладі.

Річне оцінювання зазвичай здійснюється до початку нового навчального року згідно з графіком та завданнями. Їх погоджує педагогічна рада та затверджує керівник закладу освіти.

Нагадаємо, з початку цього навчального року в Україні понад 12 тисяч шкіл розпочали освітній процес.

Понад 400 були змушені перейти з очної на дистанційну форму через російські обстріли.

Раніше освітній омбудсмен пояснював, як учні можуть вчитися дистанційно, а батьки – вибрати форму навчання для дитини.