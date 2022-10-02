В Україні перевидадуть п’ятий роман про Гаррі Поттера в кольорах прапора

Українське видавництво "А-ба-ба-га-ла-ма-га" перевидасть книжку із серії Гаррі Поттера у кольорах українського прапора.

11 жовтня видавництво презентує нову версію роману "Гаррі Поттер і Орден Фенікса", повідомив засновник і головний редактор "А-ба-ба-га-ла-ма-га" Іван Малкович.

"П’ятий ілюстрований Гаррі Поттер буде в найправильніших кольорах (синьо-жовтих). Світова прем’єра – 11 жовтня! Вже ось-ось…", – сказав він.

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Ілюстрації до п'ятої книжки із серії романів письменниці Джоан Роулінг створили Джим Кей та Ніл Пекер.

Фото: Іван Малкович

Роман "Гаррі Поттер і Орден Фенікса" був опублікований 21 липня 2003 року, українською мовою його переклав Віктор Морозов.

Нагадаємо, Джоан Роулінг на знак підтримки України виклала у вільний доступ безкоштовні електронні книги про Гаррі Поттера, які вийшли українською мовою у видавництві "А-ба-ба-га-ла-ма-га".