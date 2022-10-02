Global Teacher Prize Ukraine 2022: учителів нагородили за хоробрість під час війни

В Україні провели церемонію нагородження вчителів Global Teacher Prize Ukraine 2022.

Цьогоріч премія змінила формат, замість обрання найкращого вчителя року українських освітян нагороджували за хоробрість та незламність під час війни.

Відзначення вчителів проходило в ефірі єдиного телемарафону, де також розповідали історії освітян.

Премію проводять уже вшосте, участь у нагородженні взяли прем'єр Денис Шмигаль та перша леді Олена Зеленська.

Кому і за що вручали нагороди

Премію у номінації "вчителі-волонтери" отримали Юрій Гайдученко та Людмила Булигіна.

Їх нагородили за волонтерський проєкт "Вчитель іде на війну", який допомагає освітянам у лавах ЗСУ та ТрО.

"Вчителі важливі, бо ми своїм прикладом показуємо майбутнім поколінням, як будується незалежність", – сказав Юрій Гайдученко.

Юрій Гайдученко та Людмила Булигіна Фото: Освіторія

У номінації "вчителька-рятівниця" нагороду отримала Наталія Песоцька.

Наталія є вихователькою Чернігівського центру соціально-психологічно реабілітації дітей, звідки вона врятувала понад 30 дітей, перебуваючи під обстрілами.

Від початку війни вона не покинула своїх вихованців та протягом 17 днів знаходилась із ними у підвалах, а потім самотужки евакуювала спочатку до Києва, а потім Івано-Франківська.

"Хочеться працювати, я зараз знаходжусь на простої, як і більшість працівників нашого закладу, і він не відновлений.

Особливо хочу привітати тих людей, які працюють в реабілітаційних центрах як наш, там дітки складні, і треба мати велике серце, щоб з ними працювати", – сказала Наталія Песоцька.

Наталія Песоцька та Олена Зеленська. Фото: Освіторія

У номінації "вчитель-захисник" нагородили педагога Олександра Сухоручко із Кропивницького.

Олександр з 24 лютого займався волонтерством, а потім вирішив приєднатись до армії після повідомлень про Бучу, де знущались і над дітьми.

Він не зміг це спокійно прийняти і пішов захищати Україну на фронті.

"Хочу подякувати своїй сім'ї, колегами та учням за постійну підтримку.

Зараз роль вчителя в тому, щоб триматись, і освітній фронт теж при цьому треба тримати", – сказав він.

Олександр Сухоручко. Фото: Освіторія

Нагороду як вчитель-новатор отримала Ірина Сокол із Запоріжжя.

Ірина – вчителька інформатики. Вона спрямувала усі свої сили на викладання і разом із 75 викладачами проводила дистанційне навчання для учнів з окупованих територій Луганської, Донецької, Харківської, Миколаївської та інших областей.

Окрім цього, Ірина проводила і уроки для дорослих з цифрової грамотності

"Я хочу подякувати тим дітям, які знаходяться в окупації і все одно здобувають українську освіту. Також дякую і вчителям, які в окупації відмовились вести уроки за російськими правилами", – сказала Ірина Сокол.

Ірина Сокол. Фото: Освіторія

Також премію отримала вчителька початкових класів Валерія Гукова з Харкова.

Валерія, яку свої ж учні називають "Лєрою", пробула у бомбосховищі 42 дні, звідки не переставала вести уроки попри постійні обстріли міста.

"Вчителі важливі, адже ми вже зараз будуємо майбутнє нашої країни. Плекаючи зернятка знань в дітках зараз, ми вже влаштовуємо підґрунтя для України в майбутньому", – зазначила вона.

Валерія Гукова. Фото: Освіторія

Відзначили нагородою також завідувачку центру медико-психологічної, соціально-реабілітаційної допомоги "Охматдит" Олену Анопрієнко.

Олена з початку війни допомагала з реабілітацією як дітям, так і дорослим, які нерідко на власних очах бачили загибель своєї родини.

"Я хочу від всього серця подякували вчителям за вашу працю, за те що ви робите, без вас не може бути майбутнього.

Вчитель – це психолог, він відчуває дитину під час навчання, а психолог – це вчитель", – каже Олена.

Олена Анопрієнко. Фото: Освіторія

Нагадаємо, минулого року найкращим вчителем року став викладач української мови Артур Пройдаков, який змагався за нагороду із 10 вчителями з усієї країни.