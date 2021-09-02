Global Teacher Prize Ukraine: оголосили 10 найкращих вчителів країни

Денис Карловський
4625
2 вересня 2021

Щорічна премія Global Teacher Prize Ukraine, яку дають найкращому вчителю країни, оголосила 10 фіналістів, які змагатимуться за звання найкращого вчителя країни. 

Про це повідомляє Міністерство освіти й науки України.

Найбільше кандидатів у списку із Києва.

Реклама:

Їхні імена:

  • учителька англійської мови Оксана Єрохіна (м. Херсон); 
  • учителька біології, громадянської освіти, німецької мови та художньої культури Ганна Бут (м. Мелітополь);
  • учитель фізики Павло Віктор (м. Одеса); 
  • учителька англійської мови Валентина Гатальська (м. Київ); 
  • учитель хімії Гліб Репіч (м. Київ); 
  • учителька української мови та літератури Юлія Должанська (м. Харків); 
  • учитель біології, природознавства, хімії та "Я у світі" Богдан Завидовський (м. Дніпро);
  • учителька зарубіжної літератури, української мови та літератури Лідія Насонова (м. Харків);
  • учитель української мови та літератури Артур Пройдаков (м. Київ); 
  • учителька початкових класів Оксана Хомич (м. Київ).
 

Найкращого педагога України визначать у Міжнародний день учителя 2 жовтня.

Переможець отримає грошову винагороду розміром 250 тис. грн та поїздку на світовий форум Global Education and Skills Forum.

Global Teacher Prize Ukraine – це найпрестижніша національна премія, яку щороку вручають вчителям за ґрунтовні зміни освітнього середовища та власним прикладом відкривають шляхи для більш якісної освіти дітей. Вона є частиною світової премії Global Teacher Prize для вчителів, заснованої арабським підприємцем та філантропом Санні Варкі у 2014 році.

Вас також може зацікавити:

В Україні визначать найкращого вчителя фізкультури-2021 

Реклама:

Не бачили України без війни: як учителі в прифронтових зонах інтегрують дітей в українське суспільство 

Вчитель з Індії виграв $1 млн премії Global Teacher Prize і віддав половину

Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.


Реклама:


Реклама:
 208
Суспільство

"Це Джонні, я помер" – останні слова воїна із Афганістану, який евакуював усіх поранених з підбитої броні

Леся Кесарчук
 2261
КУЛЬТУРА

Граматика війни та пам'яті: чому треба читати "Бахмут" Лаюка

Аріна Кравченко
 3042
Суспільство

Надія зникала із кожним днем. Історії батьків, яким допомагають з труднощами, а дітям з розладами – не потрапити в інтернат