Global Teacher Prize Ukraine: оголосили 10 найкращих вчителів країни

Щорічна премія Global Teacher Prize Ukraine, яку дають найкращому вчителю країни, оголосила 10 фіналістів, які змагатимуться за звання найкращого вчителя країни.

Про це повідомляє Міністерство освіти й науки України.

Найбільше кандидатів у списку із Києва.

Їхні імена:

учителька англійської мови Оксана Єрохіна (м. Херсон);

учителька біології, громадянської освіти, німецької мови та художньої культури Ганна Бут (м. Мелітополь);

учитель фізики Павло Віктор (м. Одеса);

учителька англійської мови Валентина Гатальська (м. Київ);

учитель хімії Гліб Репіч (м. Київ);

учителька української мови та літератури Юлія Должанська (м. Харків);

учитель біології, природознавства, хімії та "Я у світі" Богдан Завидовський (м. Дніпро);

учителька зарубіжної літератури, української мови та літератури Лідія Насонова (м. Харків);

учитель української мови та літератури Артур Пройдаков (м. Київ);

учителька початкових класів Оксана Хомич (м. Київ).

Найкращого педагога України визначать у Міжнародний день учителя 2 жовтня.

Переможець отримає грошову винагороду розміром 250 тис. грн та поїздку на світовий форум Global Education and Skills Forum.

Global Teacher Prize Ukraine – це найпрестижніша національна премія, яку щороку вручають вчителям за ґрунтовні зміни освітнього середовища та власним прикладом відкривають шляхи для більш якісної освіти дітей. Вона є частиною світової премії Global Teacher Prize для вчителів, заснованої арабським підприємцем та філантропом Санні Варкі у 2014 році.

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