На окупованих територіях вчителів змушують працювати в школах – освітній омбудсмен

Михайло Загородній журналіст УП.Життя
2757
14 вересня 2022

Українські вчителі, які залишились на тимчасово окупованих територіях, почали масово скаржитись на окупантів.

Освітній омбудсмен Сергій Горбачов розповів Суспільному, що отримав більше 600 звернень від освітян, яких окупаційна вдала примушує працювати в закладах освіти.

"Для наших вчителів треба було ще навесні ухвалити рішення на рівні закону, що як тільки територія окупована, вони мають бути переведені в режим простою, щоб їх не змушували ходити на роботу до окупантів", – каже Горбачов.

Фото: Godlikeart/Depositphotos

Читайте також: Важкі, але важливі часи. Як українське вчительство переживає війну

При цьому Горбачов зазначив, що добровільна співпраця вчителів із окупантами тягнутиме за собою кримінальною справу за колабораціонізм.

"Ті, хто пішли добровільно на співпрацю, мають отримати однозначну заборону на професію", – вважає Горбачов. 

Таких вчителів в майбутньому також і не допускатимуть до роботи.

Однак це також створює проблему із розділянням тих, кого примусили працювати і тих, хто зробив це добровільно

"Там людям реально погрожують виселенням, арештами та смертю. Звільнення – то не найстрашніше. Це буде дуже складна й болюча історія, бо ще треба дивитися на кожен випадок, коли вчитель працює на окупантів.

Якщо він розповідає про закон Ньютона – це одне. А якщо розповідає про один народ і Малоросію, то цій людині нема чого робити в українській освіті", – зазначив він.

Усього за даними Міносвіти близько 43 тисяч вчителів виїхали з окупованих областей та місць, де ведуться активні бойові дії.

Частина цих вчителів мали проблеми із влаштуванням на роботу в інші школи України через складну процедуру звільнення, однак нині Кабмін її спростив.

Раніше УП.Життя на прикладі історії вчительки із Херсонської області про те, як українські освітяни живуть під окупацією та як їм не стати колаборантами.

Читайте також: Школа в умовах війни: як отримувати українську освіту з-за кордону і що треба знати про новий навчальний рік




 321
Суспільство

Оборонці Ірпеня: історія будівельника, який захищав місто від росіян

Костянтин Рєуцький
 36238
Суспільство

Російські бомби вбили три покоління його сім’ї. Як живе чоловік, який втратив дружину, дітей та онуків

Інна Кубай
 13304
Суспільство

Ми втратимо Запорізьку область, якщо вибухне АЕС. Міністр захисту довкілля про наслідки екоциду в Україні

Діана Кречетова

Головне на сайті


Суспільство

Оборонці Ірпеня: історія будівельника, який захищав місто від росіян

Костянтин Рєуцький
Глава ВООЗ: Кінець пандемії COVID-19 уже на горизонті
ЄС обіцяє виділити 100 млн євро на відновлення шкіл в Україні
Мотоциклісти з Британії подорожували Україною, щоб допомогти хворим дітям. ФОТО
На окупованих територіях вчителів змушують працювати в школах – освітній омбудсмен
Україну вперше обрали до Виконради ВООЗ – делегатом став Ляшко
Суспільство

Російські бомби вбили три покоління його сім’ї. Як живе чоловік, який втратив дружину, дітей та онуків

Інна Кубай
Суспільство

Ми втратимо Запорізьку область, якщо вибухне АЕС. Міністр захисту довкілля про наслідки екоциду в Україні

Діана Кречетова