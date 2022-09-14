На окупованих територіях вчителів змушують працювати в школах – освітній омбудсмен

Українські вчителі, які залишились на тимчасово окупованих територіях, почали масово скаржитись на окупантів.

Освітній омбудсмен Сергій Горбачов розповів Суспільному, що отримав більше 600 звернень від освітян, яких окупаційна вдала примушує працювати в закладах освіти.

"Для наших вчителів треба було ще навесні ухвалити рішення на рівні закону, що як тільки територія окупована, вони мають бути переведені в режим простою, щоб їх не змушували ходити на роботу до окупантів", – каже Горбачов.

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При цьому Горбачов зазначив, що добровільна співпраця вчителів із окупантами тягнутиме за собою кримінальною справу за колабораціонізм.

"Ті, хто пішли добровільно на співпрацю, мають отримати однозначну заборону на професію", – вважає Горбачов.

Таких вчителів в майбутньому також і не допускатимуть до роботи.

Однак це також створює проблему із розділянням тих, кого примусили працювати і тих, хто зробив це добровільно

"Там людям реально погрожують виселенням, арештами та смертю. Звільнення – то не найстрашніше. Це буде дуже складна й болюча історія, бо ще треба дивитися на кожен випадок, коли вчитель працює на окупантів.

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Якщо він розповідає про закон Ньютона – це одне. А якщо розповідає про один народ і Малоросію, то цій людині нема чого робити в українській освіті", – зазначив він.

Усього за даними Міносвіти близько 43 тисяч вчителів виїхали з окупованих областей та місць, де ведуться активні бойові дії.

Частина цих вчителів мали проблеми із влаштуванням на роботу в інші школи України через складну процедуру звільнення, однак нині Кабмін її спростив.

Раніше УП.Життя на прикладі історії вчительки із Херсонської області про те, як українські освітяни живуть під окупацією та як їм не стати колаборантами.