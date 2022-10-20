Як пережити блекаут і що робити, коли вимкнулося світло

20 жовтня в Україні ввели обмеження електропостачання, мешканців усіх регіонів закликають мінімізувати користування електроенергією з 7:00 до 23:00.

Центр стратегічних комунікацій зібрав добірку корисних порад, які можуть допомогти пережити цей період.

Що робити, коли вимкнулося світло

💡Вимкніть з розеток електроприлади, щоб уникнути їх пошкодження через перепади напруги;

💡Не використовуйте газові плити для обігріву. Є небезпека отруїтись чадним газом;

💡Якщо в домі є ліфт, переконайтеся, що у ньому ніхто не застряг;

💡Навідайтеся до сусідів похилого віку і дізнайтесь, чи потрібна їм допомога;

💡Стежте за офіційними повідомленнями влади або Державної служби надзвичайних ситуацій. Якщо мобільна мережа не працює, знайдіть радіо на батарейках;

💡Якщо ви використовуєте генератор, встановіть його поза межами приміщення і подалі від вікон.

Як розумно користуватися електроприладами

Заздалегідь майте вдома:

🕯радіоприймач та ліхтарики на батарейках;

🕯запас сірників, свічок і сухого спирту;

🕯заряджений павербанк;

🕯тижневий запас питної води та консервів або сублімованої їжі;

🕯аптечку з персональними ліками мінімум на тиждень.

Що приготувати, коли немає електрики

На випадок відсутності струму та інших надзвичайних ситуацій, варто заздалегідь запастися консервами та сухою сублімованою їжею: супи, каші, пюре тощо. Щоб їх уживати, достатньо залити холодною водою.

Каші, для приготування яких потрібен окріп:

🍜Ячна каша: залити кип’яченою водою і залишити на 2-3 години.

🍜Пшоняна каша: залити окропом і зачекати одну годину для настоювання.

🍜Пшенична каша: залити окропом і закутати посудину в ковдру або рушник, аби зберігалося тепло. Почекати 30-50 хвилин для настоювання.

Як одягатися на вулицю, якщо вуличне освітлення вимкнене

Через обстріли об’єктів енергетичної інфраструктури в Україні вимикають вуличне освітлення. Це може призвести до більшої кількості дорожньо-транспортних пригод.

Аби не наражати на небезпеку себе та водіїв у темний час доби варто:

👷Обрати світлі речі. Не обов’язково надягати все біле. Світлою має бути половина вашого одягу – куртка або штани.

👷Придбати світлоповертальні елементи одягу – браслет, стрічка на рюкзак або жилет. Найкраще помітний колір — жовтий.

👷Потурбуватися про наявність світловідбивних елементів на одязі дітей. Розташовуйте їх на рівні голови, корпусу і рук дитини — через менший зріст діти менш помітні на дорогах.

👷Придбати для своїх домашніх улюбленців нашийники, що світяться, або одежину зі світлоповертальними елементами.