На Прикарпатті собаку вбили сокирою, поліція шукає зловмисника

У Івано-Франківську зарубали сокирою собаку.

Тварина отримала важкі тілесні ушкодження і померла у ветеринарній клініці, повідомили у зоозахисній організації UAnimals.

Через жорстоку розправу над собакою, організація звернулись до Національної поліції.

"Фото скривавленої та порубаної собаки на днях облетіло усі соцмережі, обуривши дуже багато людей. Така жорстокість щодо тварини – це жахливо та неприпустимо ні за будь-яких обставин", – кажуть у UAnimals.

Зооволонтери дізналися про злочин з соцмереж і вони відразу написали заяву до Національної поліції щодо факту жорстокого поводження з твариною.

Фото ветеринарки Марії Майданюк

"Ми сподіваємося на швидке реагування зі сторони Національної поліції на дану жахливу справу та початку досудового розслідування щодо жорстокого поводження з твариною, яке призвело до її смерті", – говорять в організації.

У Національній поліції розповіли, що правоохоронці вже встановлюють обставини інциденту.

Поліцейські розпочали кримінальне провадження, особу правопорушника встановлюють.

Виклик у поліцію надійшов 18 жовтня. Коли правоохоронці приїхали, то виявили на подвір’ї одноповерхового будинку 34-річну жінку та собаку. У тварини діагностували численні травми і доставили у ветеринарну клініку.

Жінку також госпіталізували у лікарню, однак медики її оглянули і відпустили. Вона була нетвереза і не могла сказати, хто зарубав собаку.

За даним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 299 (жорстоке поводження з тваринами) Кримінального кодексу України. Такі дії караються обмеженням волі на строк від одного до трьох років або позбавленням волі на строк від двох до трьох років з конфіскацією тварини.

Зооволонтерка Людмила Рой у коментарі "Суспільному" розповіла, що тварину, яку звали Лая, ймовірно, калічив п’яний чоловік із сокирою.

Волонтерка повідомила, що її тіло передали слідчо-оперативній групі на експертизу.

"Виродка не затримано! Хоча вчора люди сказали, хто це. Тобто, зараз серед нас ходить вбивця з сокирою! Але мабуть ще треба зачекати поки вб’є людину", – написала вона.