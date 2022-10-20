На Прикарпатті собаку вбили сокирою, поліція шукає зловмисника

У Івано-Франківську зарубали сокирою собаку.

Тварина отримала важкі тілесні ушкодження і померла у ветеринарній клініці, повідомили у зоозахисній організації UAnimals.

Через жорстоку розправу над собакою, організація звернулись до Національної поліції.

Реклама:

"Фото скривавленої та порубаної собаки на днях облетіло усі соцмережі, обуривши дуже багато людей. Така жорстокість щодо тварини – це жахливо та неприпустимо ні за будь-яких обставин", – кажуть у UAnimals.

Зооволонтери дізналися про злочин з соцмереж і вони відразу написали заяву до Національної поліції щодо факту жорстокого поводження з твариною.

Фото ветеринарки Марії Майданюк

"Ми сподіваємося на швидке реагування зі сторони Національної поліції на дану жахливу справу та початку досудового розслідування щодо жорстокого поводження з твариною, яке призвело до її смерті", – говорять в організації.

У Національній поліції розповіли, що правоохоронці вже встановлюють обставини інциденту.

Поліцейські розпочали кримінальне провадження, особу правопорушника встановлюють.

Виклик у поліцію надійшов 18 жовтня. Коли правоохоронці приїхали, то виявили на подвір’ї одноповерхового будинку 34-річну жінку та собаку. У тварини діагностували численні травми і доставили у ветеринарну клініку.

Реклама:

Жінку також госпіталізували у лікарню, однак медики її оглянули і відпустили. Вона була нетвереза і не могла сказати, хто зарубав собаку.

За даним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 299 (жорстоке поводження з тваринами) Кримінального кодексу України. Такі дії караються обмеженням волі на строк від одного до трьох років або позбавленням волі на строк від двох до трьох років з конфіскацією тварини.

Зооволонтерка Людмила Рой у коментарі "Суспільному" розповіла, що тварину, яку звали Лая, ймовірно, калічив п’яний чоловік із сокирою.

Волонтерка повідомила, що її тіло передали слідчо-оперативній групі на експертизу.

"Виродка не затримано! Хоча вчора люди сказали, хто це. Тобто, зараз серед нас ходить вбивця з сокирою! Але мабуть ще треба зачекати поки вб’є людину", – написала вона.