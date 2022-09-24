На Житомирщині засудили чоловіка, який вбив двох собак задля приготування

Яна Осадча журналіст
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24 вересня 2022

Жителя Коростишівського району Житомирщини засудили на 5 років за те, що вбив двох собак, щоб зготувати з них страви.

Про це повідомили у обласній прокуратурі.

У суді довели, що у лютому 2021 року 27-річний мешканець одного з сіл заманив на своє подвір’я чужу вівчарку і ще одного безпритульного собаку.

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Зловмисник з особливою жорстокістю вбив тварин у гаражі господарськими інструментами, розчленував тіла, щоб приготувати з м’яса страви.

 Фото:JanPietruszka/Depositphotos

У суді чоловік свою вину визнав, однак у скоєному не розкаявся.

Проведеною судово-психіатричною експертизою встановлено, що обвинувачений має певні розлади здоров’я, однак вони не впливають на контролювання ним своїх дій і несення відповідальності за них.

Під час досудового розслідування підозрюваний неодноразово порушував вимоги запобіжного заходу – перебування під цілодобовим домашнім арештом, що викликало побоювання односельчан, тому йому змінили запобіжний захід на тримання під вартою, а останні три місяці – на перебування під заставою.

Вироком суду чоловіку призначили покарання у виді позбавлення волі строком на 5 років та стягнули з нього 50 тис. грн моральної шкоди на користь потерпілої хазяйки загиблої вівчарки.

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