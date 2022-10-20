57% громадян стали більше спілкуватися або перейшли на українську – опитування

Яна Осадча журналіст
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20 жовтня 2022

57% українців стали більше спілкуватися або повністю перейшли на українську мову з початку повномасштабної війни.

Про це свідчать дані опитування, проведеного компанією Gradus Research на замовлення "Суспільного".

42% українців стали спілкуватися українською більше, а 14% повністю перейшли на державну мову.

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54% мешканців невеликих міст ( з населенням 50 тис. і менше) і 60% мешканців великих стали спілкуватися українською більше. Соціологи пояснюють це тим, що жителі маленьких міст частіше спілкувалися українською ще до війни.

 Фото: Lembergvector/Depositphotos

Водночас жителі невеликих населених пунктів частіше повністю переходять на українську (17%), а у великих містах цей показник складає 11%.

Нагадаємо, за даними іншого опитування понад половина українців розмовляють вдома українською.

Дослідження було проведено 18-19 жовтня 2022 року компанією Gradus Research на замовлення Суспільного і за підтримки BBC Media Action.

Було опитано 1 тис. респондентів віком 18-60 років по всій Україні, окрім окупованих територій та зон активних бойових дій. Вибірка відображає структуру населення України віком 18-60 років за статтю, віком, розміром населеного пункту та освітою. Похибка дослідження складає 3,1% з довірчим інтервалом 95%.

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