В Україні створили стипендіальну програму з ІТ-навчання: як зареєструватися

Михайло Загородній журналіст УП.Життя
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20 жовтня 2022

В Україні стартувала реєстрація на стипендіальну програму з ІТ-освіти. 

Її заснувала платформа Prometheus спільно з Google.org та INCO.

За допомогою програми 5000 українців зможуть отримати нову спеціальність або ж підвищити кваліфікацію.

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Стипендії будуть розподілені між українцями, які втратили або ризикують втратити роботу.

Фото: AndrewLozovyi/Depositphotos

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Учасники програми зможуть обрати один із двох курсів у сфері ІТ, доступних на Coursera — IT-Підтримка та Цифровий маркетинг та електронна комерція.

Ці курси містять відеозаняття, практичні завдання та тестування.

Також учасників навчатимуть використовувати популярні інструменти та платформи, необхідні для старту роботи в ІT.

Програма включає менторські сесії, кар’єрні консультації, уроки англійської мови та навчання work-life балансу.

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Курси можна проходити у зручному для себе графіку, їх можна пройти за три-п'ять тижнів щоденного навчання, або ж розсердити завдання протягом 6 місяців.

Учасникам не обов'язково мати досвід в ІТ, а після закінчення випускники отримають сертифікати, визнані роботодавцями.

Реєстрація на програму доступна на сайті платформи Prometheus.

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