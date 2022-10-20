В Україні створили стипендіальну програму з ІТ-навчання: як зареєструватися

В Україні стартувала реєстрація на стипендіальну програму з ІТ-освіти.
Її заснувала платформа Prometheus спільно з Google.org та INCO.
За допомогою програми 5000 українців зможуть отримати нову спеціальність або ж підвищити кваліфікацію.
Стипендії будуть розподілені між українцями, які втратили або ризикують втратити роботу.
|Фото: AndrewLozovyi/Depositphotos
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Учасники програми зможуть обрати один із двох курсів у сфері ІТ, доступних на Coursera — IT-Підтримка та Цифровий маркетинг та електронна комерція.
Ці курси містять відеозаняття, практичні завдання та тестування.
Також учасників навчатимуть використовувати популярні інструменти та платформи, необхідні для старту роботи в ІT.
Програма включає менторські сесії, кар’єрні консультації, уроки англійської мови та навчання work-life балансу.
Курси можна проходити у зручному для себе графіку, їх можна пройти за три-п'ять тижнів щоденного навчання, або ж розсердити завдання протягом 6 місяців.
Учасникам не обов'язково мати досвід в ІТ, а після закінчення випускники отримають сертифікати, визнані роботодавцями.
Реєстрація на програму доступна на сайті платформи Prometheus.
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