Від початку року українці понад 2 тисячі разів поскаржилися на порушення мовного закону в рекламі – омбудсмен

Від початку 2022 року мовний омбудсмен Тарас Кремінь отримав 2177 звернень про порушення закону про мову у сфері реклами.

Попри те, що норма закону, яка зобов'язує розміщувати рекламу виключно українською, почала діяти 16 січня 2020 року, скарги надходять навіть на 8-му місяці повномасштабної війни, наголошує Уповноважений із захисту державної мови.

17% усіх повідомлень стосуються порушень зовнішньої реклами, вивісок та написів. Серед них – розміщення вивісок з написом недержавною мовою на фасадах будівель ресторанів, магазинів, автомайстерень, салонів краси тощо.

За словами омбудсмена, на початку лютого цього року він закликав міських голів низки населених пунктів усунути об'єкти зовнішньої реклами та вивіски, де інформація розміщувалася недержавною мовою.

Фото: Уповноважений із захисту державної мови

"Виявлену розміщену з порушенням Закону зовнішню рекламу було демонтовано", – йдеться у повідомленні.

Кремінь також нагадує, що, відповідно до ст. 28 мовного Закону, розміщена текстова, візуальна і звукова реклама для інформування необмеженого кола осіб про товари, роботи, послуги, певних суб’єктів господарювання, посадових, службових осіб підприємств або органів державної влади/місцевого самоврядування, має подаватись державною мовою. Йдеться, зокрема, про:

оголошення, зокрема ті, які містять публічну пропозицію укласти договір;

покажчики,

вказівники,

вивіски,

повідомлення,

написи тощо.

При цьому інформацію, за потреби, можна дублювати іншими мовами.

Нагадаємо, омбудсмен Тарас Кремінь отримав рекордну кількість скарг про порушення закону про мову в інтернеті.