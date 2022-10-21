Від початку року українці понад 2 тисячі разів поскаржилися на порушення мовного закону в рекламі – омбудсмен

Діана Кречетова журналістка УП.Життя
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21 жовтня 2022

Від початку 2022 року мовний омбудсмен Тарас Кремінь отримав 2177 звернень про порушення закону про мову у сфері реклами.

Попри те, що норма закону, яка зобов'язує розміщувати рекламу виключно українською, почала діяти 16 січня 2020 року, скарги надходять навіть на 8-му місяці повномасштабної війни, наголошує Уповноважений із захисту державної мови.

17% усіх повідомлень стосуються порушень зовнішньої реклами, вивісок та написів. Серед них – розміщення вивісок з написом недержавною мовою на фасадах будівель ресторанів, магазинів, автомайстерень, салонів краси тощо.

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За словами омбудсмена, на початку лютого цього року він закликав міських голів низки населених пунктів усунути об'єкти зовнішньої реклами та вивіски, де інформація розміщувалася недержавною мовою.

Фото: Уповноважений із захисту державної мови

"Виявлену розміщену з порушенням Закону зовнішню рекламу було демонтовано", – йдеться у повідомленні.

Кремінь також нагадує, що, відповідно до ст. 28 мовного Закону, розміщена текстова, візуальна і звукова реклама для інформування необмеженого кола осіб про товари, роботи, послуги, певних суб’єктів господарювання, посадових, службових осіб підприємств або органів державної влади/місцевого самоврядування, має подаватись державною мовою. Йдеться, зокрема, про:

  • оголошення, зокрема ті, які містять публічну пропозицію укласти договір;
  • покажчики,
  • вказівники,
  • вивіски,
  • повідомлення,
  • написи тощо.

При цьому інформацію, за потреби, можна дублювати іншими мовами.

Нагадаємо, омбудсмен Тарас Кремінь отримав рекордну кількість скарг про порушення закону про мову в інтернеті. 

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