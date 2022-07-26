Омбудсмен отримав рекордну кількість скарг про порушення закону про мову в інтернеті

Діана Кречетова журналістка УП.Життя
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26 липня 2022

За перші 10 днів дії нових вимог закону про функціонування української мови, зокрема в інтернеті, профільний омбудсмен Тарас Кремінь отримав рекордну кількість повідомлень про порушення.

Про це йдеться на сторінці Уповноваженого із захисту державної мови у Facebook.

З 16 по 25 липня мовний омбудсмен отримав 502 скарги про порушення вимог закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

Зокрема, скарги громадян стосуються:

  • 59% – сфери обслуговування в інтернеті;
  • 20% – інформаційних інтернет-ресурсів,
  • 9% – безпосереднього обслуговування споживачів;
  • 7% – діяльності посадових осіб в органах державної влади та місцевого самоврядування;
  • 5% – інше.
 Інфографіка: Уповноважений із захисту державної мови у Facebook

За словами мовного омбудсмена, кожне друге звернення – про порушення вимоги щодо завантаження українськомовної версії сайтів за замовчуванням.

"Очікувано, що переважна більшість цих повідомлень, а саме 79%, стосуються порушень частини шостої статті 27 Закону, яка набрала чинності 16 липня 2022 року, і яка регламентує застосування державної мови інтернет-представництвами", – підкреслив Кремінь.

Нагадаємо, за законом, українські інтернет-ресурси (вебсайти, сторінки в соцмережах, YouTube-, Viber-, Telegram-канали, мобільні застосунки тощо) з 16 липня 2022 року повинні мати стартову сторінку та сторінки у соцмережах українською мовою.

Водночас мовний омбудсмен за результатами 10-денного аналізу дотримання мовного закону зазначив:

"Попередній аналіз найбільш відвідуваних в Україні інтернет-ресурсів, у тому числі інформаційних, на які поширюються нові вимоги, засвідчив – закон працює".

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Кремінь також підкреслив, що численна кількість повідомлень з різних куточків України про порушення вимог закону про мову вказують на високу обізнаність суспільства про нові норми ЗУ. Також аналіз засвідчив, що значна частина інтернет-ресурсів, на які скаржаться українці, у перші дні дії нових норм привели свою діяльність у відповідність із законом.

Нагадаємо, у мовного омбудсмена визначили посадовців, які порушують закон про державну мову. 




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