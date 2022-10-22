Ректор університету Грінченка Віктор Огнев'юк, ймовірно, скоїв самогубство – поліція

21 жовтня помер ректор Київського університету імені Бориса Грінченка Віктор Огнев’юк – у поліції розслідують його загибель.

За даними правоохоронців, чоловік помер внаслідок поранення з вогнепальної зброї. Основна версія слідства – самогубство.

Про це повідомила речниця поліції Київщини Ірина Прянішнікова у коментарі "Укрінформу".

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"Тіло скероване на судмедекспертизу... Наразі ми розглядаємо одну з головних версій – це самогубство. Принаймні, всі обставини даної події говорять це", – сказала вона журналістам.

Віктор Огнев’юк пішов з життя 21 жовтня

Поліцію повідомили про інцидент близької 10-ї години 21 жовтня.

Віктор Огнев’юк помер не одразу: його намагалися врятувати, але не змогли.

Нагадаємо, Віктор Огнев’юк – доктор філософських наук, професор, академік Національної академії педагогічних наук України.

З початком повномасштабної війни він вступив до лав територіальної оборони.

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На жаль, чоловік пішов з життя у віці 63 років.