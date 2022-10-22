Ректор університету Грінченка Віктор Огнев'юк, ймовірно, скоїв самогубство – поліція

21 жовтня помер ректор Київського університету імені Бориса Грінченка Віктор Огнев’юк – у поліції розслідують його загибель.
За даними правоохоронців, чоловік помер внаслідок поранення з вогнепальної зброї. Основна версія слідства – самогубство.
Про це повідомила речниця поліції Київщини Ірина Прянішнікова у коментарі "Укрінформу".
"Тіло скероване на судмедекспертизу... Наразі ми розглядаємо одну з головних версій – це самогубство. Принаймні, всі обставини даної події говорять це", – сказала вона журналістам.
|Віктор Огнев’юк пішов з життя 21 жовтня
Поліцію повідомили про інцидент близької 10-ї години 21 жовтня.
Віктор Огнев’юк помер не одразу: його намагалися врятувати, але не змогли.
Нагадаємо, Віктор Огнев’юк – доктор філософських наук, професор, академік Національної академії педагогічних наук України.
З початком повномасштабної війни він вступив до лав територіальної оборони.
На жаль, чоловік пішов з життя у віці 63 років.
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