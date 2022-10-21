Помер ректор київського університету Віктор Огнев’юк

ОНОВЛЕНО 22.10.2022

У п'ятницю, 21 жовтня, пішов з життя ректор Київського університету імені Бориса Грінченка Віктор Олександрович Огнев'юк. Йому було 63 роки.

Про це повідомляється на сторінці університету у Facebook.

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"Немає слів, щоб висловити біль з приводу передчасної смерті людини, котра заслуговує на найкращі слова поваги. Для нашого колективу – це непоправна втрата, адже Віктор Олександрович – лідер Університету, багатогранна особистість, яка власним прикладом вела за собою, своєю життєвою та професійною енергією запалювала серця людей різних поколінь, розбудовуючи заклад вищої освіти європейського рівня без хабарів, корупції, зі своєю корпоративною культурою і традиціями", – наголошують колеги Огнев'юка.

Віктор Огнев'юк – доктор філософських наук, професор, академік Національної академії педагогічних наук України. Він родом із Вінниччини. У жовтні 2007 року став ректором університету Грінченка.

Віктор Олександрович Огнев'юк

"Завдяки стратегічному мисленню та прогресивному баченню Віктора Олександровича, під його мудрим керівництвом Університет перетворився на освітній, науковий, культурний осередок міста Києва – Університет європейської столиці, одним із найважливіших пріоритетів діяльності якого – служити людині, громаді, суспільству", – підкреслюють в університеті.

Син Віктора Онев'юка Ярослав повідомив, що його батько пішов з життя через хворобу.

"Сьогодні через підступну хворобу пішов з життя мій тато. Зараз вся наша родина не може підібрати слова та скорбить від непоправної втрати рідної нам людини. Ми його дуже любимо та намагаємось усвідомити нову реальність", – написав Ярослав Огнев'юк у Facebook.

Водночас другий син Віктора Олександровича, Роман Огнев'юк, додав, що справа його батька продовжує жити:

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"Тато пішов з життя. Його ідеї та справи продовжують жити".

На сумну звістку відреагував радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

"Під його керівництвом заклад преобразився – зросла кількість студентів, спеціальностей. Університет брав активну участь у міжнародних проєктах і посідав високі місця в освітніх рейтингах", – написав Геращенко у Telegram.

Діяльність Віктора Олександровича не обмежувалася викладанням, проте усе життя він працював здебільшого у сфері освіти. У 1993 році був начальником управління освіти Київської обласної державної адміністрації. Також був заступником глави МОН у 2000, 2003 та 2004-му роках.

За словами Геращенка, Огнегв'юк усе своє життя присвятив покращенню якості освіти. Також він активно популяризував українську мову.

Навесні, коли уже тривала повномасштабна війна, Віктор Огнев'юк вступив до лав територіальної оборони.

"Україна – у цьому слові для мене все". Ця цитата Грінченка стала життєвим девізом Віктора Олександровича", – наголошує Геращенко.