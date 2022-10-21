Помер ректор київського університету Віктор Огнев’юк

Діана Кречетова журналістка УП.Життя
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21 жовтня 2022

У п'ятницю, 21 жовтня, пішов з життя ректор Київського університету імені Бориса Грінченка Віктор Олександрович Огнев'юк. Йому було 63 роки.

Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко у Telegram.

Водночас причини смерті наразі невідомі. 

Віктор Огнев'юк – доктор філософських наук, професор, академік Національної академії педагогічних наук України. Він родом із Вінниччини. У жовтні 2007 року став ректором університету Грінченка.

 Віктор Олександрович Огнев'юк

"Під його керівництвом заклад преобразився – зросла кількість студентів, спеціальностей. Університет брав активну участь у міжнародних проєктах і посідав високі місця в освітніх рейтингах", – пише Геращенко.

Діяльність Віктора Олександровича не обмежувалася викладанням, проте усе життя він працював здебільшого у сфері освіти. У 1993 році був начальником управління освіти Київської обласної державної адміністрації. Також був заступником глави МОН у 2000, 2003 та 2004-му роках.

За словами Геращенка, Огнегв'юк усе своє життя присвятив покращенню якості освіти. Також він активно популяризував українську мову.

Навесні, коли уже тривала повномасштабна війна, Віктор Огнев'юк вступив до лав територіальної оборони.

"Україна – у цьому слові для мене все". Ця цитата Грінченка стала життєвим девізом Віктора Олександровича", – наголошує Геращенко.

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