Комісія з журналістської етики виходить з Альянсу незалежних пресрад Європи через Росію

Українська Комісія з журналістської етики заявила, що виходить з Альянсу незалежних пресрад Європи.

Причиною послугувало те, що до складу Альянсу все ще входить російська Громадська колегія зі скарг на пресу, йдеться у заяві КЖЕ.

У квітні цього року, коли вже тривала повномасштабна війна РФ проти України, КЖЕ запропонувала вивести зі складу Альянсу незалежних пресрад Європи Громадську колегію зі скарг на пресу (Общественную коллегию по жалобам на прессу). Аргументувалося це бездіяльністю колегії в умовах багаторічної брехні, маніпуляцій і розпалювання мови ворожнечі в російських медіа щодо України.

21 жовтня на загальних зборах члени Альянсу розглянули скаргу КЖЕ, проте після таємного голосування з'ясувалося, що підписів за виключення російської колегії не вистачає.

"У зв’язку з цим Комісія з журналістської етики заявляє про повне припинення свого членства в Альянсі незалежних пресрад Європи (AIPCE). Участь РФ в цій організації ставить під сумнів її здатність відповідати заявленим цілям та суперечить цінностям етичної журналістики, якими ми керуємося", – наголошують у Комісії журналістської етики.

Журналіст знімає наслідки військової агресії РФ в Україні. Фото: sarymsakov/Depositphotos

Водночас російську Громадську колегію зі скарг на пресу КЖЕ називає "пропагандистським рупором Кремля", а не незалежною громадянською інституцією, як мало би бути.

За даними КЖЕ, від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну колегія не ухвалила жодного рішення чи заяви стосовно дезінформаційних наративів, які розповсюджують російські ЗМІ. Також показовим є те, що до складу цієї інституції входять чи не найвідоміші російські пропагандисти Володимир Познер і Маргарита Симоньян, наголошують у КЖЕ.

До складу Альянсу незалежних пресрад Європи, крім України, входять: Австрія, Бельгія, Великобританія, Німеччина, Вірменія, Боснія і Герцеговина, Кіпр, Болгарія, Естонія, Фінляндія, Франція, Грузія, Угорщина, Косово, Ірландія, Чорногорія, Люксембург, Молдова, Нідерланди, Північна Македонія, Норвегія, Сербія, Іспанія, Швеція, Швейцарія, Туреччина, Росія.

Нагадаємо, у вересні російські пропагандистські видання у продовження наративів щодо "утисків прав російськомовних" розповсюдили черговий фейк про те, що в українських школах нібито просять дітей "здавати" батьків, які не розмовляють вдома державною.