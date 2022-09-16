"Розпові вчительке": росіяни запустили фейк про доноси на батьків у школах – українці відреагували

Російські пропагандистські видання у продовження наративів щодо "утисків прав російськомовних" розповсюдили черговий фейк про те, що в українських школах нібито просять дітей "здавати" батьків, які не розмовляють вдома державною.

Видання "ДонПрес", яке курується окупаційною "владою", поширило фото нібито з класу однієї з українських шкіл. На знімку видно плакат із закликом до школярів доносити вчителям, якщо:

у батьків школяра є родичі в РФ,

батьки розмовляють російською,

батьки дивляться російське телебачення,

батьки погано ставляться до президента Володимира Зеленського.

Скриншот з новини пропагандистського видання "ДонПрес"

Однак спроба дискредитувати Україну зазнала краху щонайменше тому, що замість плакату під назвою "розкажи вчительці" написано "розпові вчительке".

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Побачивши цей витвір пропаганди, в якій, за звичною схемою, окупанти намагалися використати дітей, українці і деякі компанії запустили флешмоб у соцмережах, де пропонують свої варіанти "доносів" і паралельно висміюють відсутність у росіян елементарних знань з граматики.

"Українська правда. Життя" зібрала народну творчість у соцмережах.

Нацгвардійці у відповідь російській пропагандистській "новині" поширили фото із дітьми, попросивши дещо передати вчительці:

"Розпові вчительке, що перемога буде за нами!"

Фото: Національна гвардія України

"Укрпошта" жартома пропонує "доносити" на батьків, які так і не придбали марку "Русский военный корабль, иди нах*й!"

Скриншот: "Укрпошта" у Twitter

Платформа "Дія" теж не залишилася осторонь соціальних трендів і запропонувала алгоритм розпізнавання "справжнього громадянина цифрової держави". Якщо знаєте когось, хто ще не має додатку "Дія" або робить ксерокс паспорту – "розпові вчительке".

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Фото: "Дія" у Twitter

"ПриватБанк" пропонує "доносити" на тих, хто досі не подружився з безготівковою оплатою і купує квитки на вокзалі замість того, щоб робити це у додатку.

Фото: "ПриватБанк" у Twitter

Гумористично-ситуативними постами відзначилися також мережі зв'язку "Київстар", "Ланет", фриланс-сервіс Freelancehunt, банк "ПУМБ" та магазин туристичного спорядження Gorgany.

Фото: Kyivstar у Twitter

Фото: Мережа Ланет у Twitter

Фото: Freelancehunt у Twitter

Фото: ПУМБ у Twitter

Фото: Gorgany у Twitter

Водночас українська аналітична онлайн-система YouControl закликає "розпові вчительке", якщо у вас вдома є бенефіціар, зареєстрований на території РФ.

Фото: YouControl у Facebook

Актор-вокаліст Василь Звєрєв нагадав і про інші невдалі спроби росіян подружитися з перекладачем:

"Від творців "Підлога країни" і "Бавовна".

Тепер – "Розпові вчительке". Які ж вони ниці", – написав він у Facebook.

Скриншот допису Василя Звєрєва у Facebook

До флешмобу долучилася і радниця з питань комунікацій керівника Офісу Президента України Дарія Зарівна.

Скриншот допису Дарії Зарівни у Facebook

Користувачка Тетяна Євлоєва, коментуючи навички росіян користуватися перекладачем, припустила, що вони використали "альтернативно-обдарований Yandex" і заявила, що навіть колишній прем'єр-міністр України Микола Азаров, який часто неправильно вимовляв слова, не зміг би так спотворити українську мову.

"Штірліц нікаґда нє бил так блізак к правалу".

"Розпові вчительке" – це вже навіть не "азірівка", навіть Микіла Янівич би так не завернув.

До слова, тут навіть на автопереклад не спишеш (я перевірила – той же Google перекладає вірно... чи вони якийсь альтернативно-обдарований яндекс використовують? є в яндекса автоперекладач?)

А от за "В Украінє" – вподобайка, кукусики. Вмієте ж, коли захочете.

АПД. Вони знають, що Гімн України має ТРИ куплети! Вчаться москалики, вчаться", – написала вона у Facebook.

Скриншот допису Тетяни Євлоєвої у Facebook

Водночас співробітниця благодійного фонду "Помагаєм" Ольга Левченко дивується, що росіянам вистачило наснаги, щоб створити пропагандистську композицію на шкільній дошці, але не вистачило граматичних знать, щоб не "спалитися".

"Це ж треба було стільки ото вимальовувати, роздруковувати, осінні листочки вирізати, кнопки купувати, щоб спалитися на чергуванні приголосних і наказовому способі дієслова.

Таааак, по-російськи неможливо сказати "победю", а в українській немає наказового способу дієслова "розповісти". Ми для цього позичили трохи російськувате "розкажи". Абсолютно безсоромно запозичили. А росіянам про те не сказали", – написала вона.

Також Ольга, спеціально для "російських френдів" додала:

"Розпові вчительке" на украинском – это все равно что было бы написано "рассказай учительницы" на русском".