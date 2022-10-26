Машина потрапила у вогняну кулю: у Дніпрі під час ракетної атаки загинула вагітна 25-річна жінка

У Дніпрі під час ракетної атаки загинуло 2 людей, зокрема вагітна 25-річна Інна Оданець.

Трагедія сталась ввечері 25 жовтня близько 21:30, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Російський удар по Дніпру забрав життя молодої жінки, яка була при надії… Недолюдки. Таке не пробачають", – написав він.

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Російська ракета влучила в АЗС, де перебувала Інна з чоловіком Максимом. Наразі він у лікарні з важкими пораненнями.

Фото з соцмереж

Інформацію підтвердив начальник оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС у Дніпропетровській області Олег Кушнірук на брифінгу, який транслював "11 канал".

"Судячи з обстановки, яка була на час прибуття ДСНС, вони в цей момент заправили автомобіль і вже виїжджали з місця. Тому що автомобіль знаходився в декількох метрів від самої АЗС", – сказав Кушнірук.

За словами Кушнірука, машину охопила вогняна куля. Він додав, що Інна знаходилася на пасажирському сидінні легковика "Таврія", який згорів вщент.

Фото з Instagram

Інна загинула. Максим вижив, але перебуває у важкому стані, йому потрібна допомога.

"Біда наздогнала нашого товариша Макса Грома. Для нього зараз важлива будь-яка копійка. Будь ласка, не будьте байдужі, не проходьте повз! Макс у дуже тяжкому стані, він у реанімації", – пишуть друзі у соцмережах повідомляє "Наше місто".

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Фото з соцмереж

За інформацією проєкту "Меморіал: вбиті росією", Інна здобула освіту в Дніпропетровському факультеті Київського національного університету культури і мистецтв – навчалась за спеціальністю документознавство. Вона працювала у дитячому розважальному центрі.

"Для нас це велика втрата. Не хочемо в це вірити. Це найбільша втрата для батьків. Так не мало бути, це біль на все життя", – сказала подруга Інни Анастасія.

В Інни Оданець залишились мама, бабуся та сестра.