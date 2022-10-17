Знайшли в обіймах чоловіка: що відомо про вагітну жінку, яка загинула під час обстрілу Києва

17 жовтня у будинку у Києві на вулиці Жилянській, куди потрапив ворожий дрон, загинуло подружжя – Богдан та Вікторія, яка була на 6-му місяці вагітності.

Вікторія Замченко працювала сомельє у мережі магазинів Good Wine.

"Сьогодні дуже темний день для нашої компанії. Сьогодні ми втратили Віку, нашу сомельє, неймовірно добру та чуйну людину, частину нашої родини", – йдеться на сторіках Good Wine у соцмережах.

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У компанії розповіли, що Вікторія працювала сомельє 6 років у магазині на вулиці Мечникова у Києві.

Вікторія Замченко

"Вона була єдиною дівчинкою у відділі, але ніколи не виявляла слабкості, для неї не існувало складних завдань, викликів. Вона щиро любила вино та свою роботу", – кажуть у компанії.

У Good Wine розповіли, що тіло вагітної жінки, яка у грудні збиралася йти у декретну відпустку, знайшли в обіймах чоловіка Богдана та з котом у будинку, куди прилетів російський дрон.

"Складно підібрати потрібні слова. Але скажемо фразу Віки, яку вона постійно повторювала: "треба менше себе жаліти", – говорять у Good Wine.

У коментарі "Українській правді. Життя" у компанії сказали, що нічого більше не можуть додати до того, що оприлюднили у соцмережах.

"Дуже боляче", – кажуть у Good Wine.

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У коментарях українці упізнали Віку, яка ще кілька днів тому працювала з клієнтами в одному з магазинів.

"Не вірю очам… Декілька днів назад спілкувалася з Вікою. Випадко побачила фото і жах по тілу… Як так???"

"Тільки вчора допомагала обрати вино, а сьогодні таке. Співчуваю"

Журналіст Єгор Гордєєв, який живе у районі, куди прилетів дрон, каже, що відбувся "переляком і склом".

"Я не знав Віку, бо просто ходив в інший Гудвайн. Інакше б обов’язково знав і напевне був би непогано знайомий.

Моя вагітна сусідка Віка у ці ж хвилини загинула під завалами в обіймах свого чоловіка", – каже він.

Сама Вікторія у березні 2022 року після початку війни писала у соцмережах, що ніхто не знає, що буде далі.

Вона дуже сумувала за своєю роботою і колективом.

"Ця війна вже "помножила на нуль" мою мирну професію. Мабуть, гірше ніж сомельє себе зараз відчувають хіба що лайф-стайл блогери)", – писала вона.

Однак восени Вікторія знову почала працювати і проводила дегустації. А 17 жовтня її разом з чоловіком, майбутньою дитиною і домашнім улюбленцем вбили росіяни у власній квартирі.