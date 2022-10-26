У Чехії пам'ятник червоноармійцю доповнили малюнком пральної машини. ФОТО

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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26 жовтня 2022

У чеському місті Літомержиці до пам’ятника солдата Червоної армії домалювали пральну машину. 

Про це 25 жовтня повідомило видання Novinky.

Але вже 26 жовтня пралку комунальники вкрили шаром свіжої фарби, повідомляє місцева газета Litomericky.

Невідомі "художники" стилізували пам'ятник солдатам-червоармійцям у місті Літомержиці. Вони домалювали пральну машину замість постаменту та прикрасили фігуру військового червоними смугами, які символізують кров.

 Фото: Novinky

Міський голова Радек Льові заявив у коментарі чеському виданню Novinky, що статую відремонтують найближчим часом.

"Чим розмалювали пам’ятник, з’ясовуватимуть технічні служби міста. Відповідно до цього буде обрано відповідний метод виведення (фарби), який також не завдасть шкоди статуї", – сказав він.

Мер додав, що місто планує розмістити на статуї знак, щоб було зрозуміло історичні зв’язки та на честь кого стоїть статуя. 

 Фото: Litomericky

Під постаментом у день "оновлення" пам'ятника невідомі лишили табличку: "Шановні українці, просимо вибачення за вандала, який плюнув на пам’ять ваших предків, які воювали і полягли в лавах Червоної армії за наше визволення від нацизму". 

Вона написана чеською та українською мовами.

 Таблички під постаментом лишили

Місцеві видання зазначають, що цей пам'ятник встановили у 1975 році. 

 У 2011 році його хотіли демонтувати, але міська влада заявила, що статуя має залишатися на підставі міжнародної угоди між Чехією та Росією.

Нагадаємо, що росіяни в Україні чинили масові вбивства та крали усе від білизни до пральних машин.

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