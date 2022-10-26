У Маріуполі окупанти провели хресний хід, щоб "вигнати демонів" з "Азовсталі"

У тимчасово окупованому Маріуполі окупанти вирішили "освятити" територію довкола зруйнованого заводу "Азовсталь", де тримали останню оборону українські бійці.
Як повідомили в Маріупольській міській раді, таким чином росіяни "виганяли демонів".
Допомагали боротися з "бісами" представники російської православної церкви, які організували цю "ходу".
Після цього "віруючі" відправились ходити зруйнованим містом, щоб "освятити" розбомблений ними Маріуполь.
|"Хресна хода" в окупованому Маріуполі. Фото: Маріупольська міська рада
"Подібне мракобєсіє стає яскравим проявом справжнього обличчя "руського миру", – кажуть у місцевій раді.
Нагадаємо, раніше окупанти у Маріуполі демонтували пам'ятник жертвам Голодомору, встановлений у 2004 році в центрі міста.
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