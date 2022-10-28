У яких випадках вмикається повітряна тривога – речник повітряних сил

В Україні щодня лунають повітряні тривоги, проте приводом для їхнього сигналу є не лише ракетні атаки.

Про це розповів речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі "Українського радіо".

"Повітряна тривога вмикається у різних випадках, це роблять завжди, коли є загроза населенню, військовим та всьому, що є в Україні.

Тривога може бути пов’язана з ракетною атакою, скажімо, з акваторії Чорного чи Азовського моря, або ж коли вилітають літаки стратегічної авіації – бомбардувальники Ту-160 або Ту-195", – пояснив він.

Як приклад, 27 жовтня повітряні тривоги у низці областей оголосили через виліт двох російських бомбардувальників, які є носіями ракет Х-101 або Х-555.

"Одразу надходить оперативна інформація про те, що є висока ймовірність запуску ракет, у такому разі вмикається повітряна тривога. Ці ракети мають велику дальність польоту, понад 5500 км, тому загрожують всій території України.

Інша загроза – це зліт літаків МіГ-31К. Це літак, який є носієм гіперзвукової ракети "Кинжал", яка теж могла бути застосована противником", – додав речник Повітряних сил.

Повітряну тривогу також вмикають у разі загрози ударів дронами – такі атаки відбили на території Одеської, Миколаївської та Вінницької областей. Вдалось відбити три масивні групи дронів-камікадзе – силам протиповітряної оборони вдалось збити 19 штук, що складає 85% ворожої техніки.

"Іноді надходить інформація, що будуть застосовані зенітні ракети по наземних цілях, наприклад, С-300, тоді також оголошується тривога.

Так само і з реактивними системами залпового вогню: коли є інформація, що по якихось областях противник от-от застосує реактивну артилерію, також оголошується сигнал тривоги", – роз'яснює Юрій Ігнат.

Речник пояснив, що саме тому повітряна тривога не завжди супроводжується завданням ударів та руйнуваннями, але є сигналом небезпеки.