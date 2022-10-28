У яких випадках вмикається повітряна тривога – речник повітряних сил

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
3495
28 жовтня 2022

В Україні щодня лунають повітряні тривоги, проте приводом для їхнього сигналу є не лише ракетні атаки.

Про це розповів речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі "Українського радіо".

"Повітряна тривога вмикається у різних випадках, це роблять завжди, коли є загроза населенню, військовим та всьому, що є в Україні. 

Тривога може бути пов’язана з ракетною атакою, скажімо, з акваторії Чорного чи Азовського моря, або ж коли вилітають літаки стратегічної авіації – бомбардувальники Ту-160 або Ту-195", – пояснив він.

Як приклад, 27 жовтня повітряні тривоги у низці областей оголосили через виліт двох російських бомбардувальників,  які є носіями ракет Х-101 або Х-555.

 Фото: akiyoko74/Depositphotos

"Одразу надходить оперативна інформація про те, що є висока ймовірність запуску ракет, у такому разі вмикається повітряна тривога. Ці ракети мають велику дальність польоту, понад 5500 км, тому загрожують всій території України. 

Інша загроза – це зліт літаків МіГ-31К. Це літак, який є носієм гіперзвукової ракети "Кинжал", яка теж могла бути застосована противником", – додав речник Повітряних сил.

Повітряну тривогу також вмикають у разі загрози ударів дронами – такі атаки відбили на території Одеської, Миколаївської та Вінницької областей. Вдалось відбити три масивні групи дронів-камікадзе – силам протиповітряної оборони вдалось збити 19 штук, що складає 85% ворожої техніки.

"Іноді надходить інформація, що будуть застосовані зенітні ракети по наземних цілях, наприклад, С-300, тоді також оголошується тривога. 

Так само і з реактивними системами залпового вогню: коли є інформація, що по якихось областях противник от-от застосує реактивну артилерію, також оголошується сигнал тривоги", – роз'яснює Юрій Ігнат.

Речник пояснив, що саме тому повітряна тривога не завжди супроводжується завданням ударів та руйнуваннями, але є сигналом небезпеки.

Читайте також: Не туристичний табір: викладачка коледжу, яка вступила до Сил оборони, розповіла про життя військової


Реклама:


 226
Суспільство

"Пишу повідомлення, але не отримую відповіді". Історія кохання, яке розділили окупація та полон

Ольга Кириленко
 4332
Прихисти своїх

Тато тепер приходить тільки уві сні: як ірпінські школярі рятувалися від війни

Роксана Касумова
 10959
САДИ

"Лунають вибухи, а я саджу розсаду". Як підприємець з Київщини почав вирощувати овочі замість креветок під час війни

Олена Барсукова

Головне на сайті


Суспільство

"Пишу повідомлення, але не отримую відповіді". Історія кохання, яке розділили окупація та полон

Ольга Кириленко
Мінкульт радить віддати російські та радянські пам'ятники музеям, але є умова
Уряд призначив людину ексрегіонала Луцького директором УЦОЯО, що опікується ЗНО
У Києві створять військове меморіальне кладовище на Лисій горі: рішення критикують
Тата вбив снаряд РФ: у поліції розповіли історію порятунку осиротілих дітей з Донеччини
У NASA зробили знімок усміхненого Сонця. ФОТО
Прихисти своїх

Тато тепер приходить тільки уві сні: як ірпінські школярі рятувалися від війни

Роксана Касумова
САДИ

"Лунають вибухи, а я саджу розсаду". Як підприємець з Київщини почав вирощувати овочі замість креветок під час війни

Олена Барсукова