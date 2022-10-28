Киян закликають носити світловідбивачі на одязі у темний час доби

У Києві, як і в багатьох інших містах України, обмежують використання електроенергії через наслідки обстрілів РФ. Зокрема, у столиці вимикають вуличне освітлення.

У зв'язку з цим перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворознюк закликає киян бути уважними на дорогах у темний час доби.

Водіїв просять дотримуватися правил дорожнього руху, а пішоходів – носити флікери на одязі – маленькі значки або наклейки, які відбивають світло у темряві.

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"Пішоходів закликаємо враховувати обставини відключення вуличного освітлення та подбати про власну безпеку. Зокрема, одягати світловідбивні елементи – флікери, аби бути помітними для водіїв у темний час доби", – наголошує Поворознюк.

Київ майже без вуличного освітлення. Фото: Назарій Мазилюк, УП

При цьому світловідбивачі можуть мати будь-який вигляд. Дозволяється носити:

браслети,

наклейки,

стрічки,

жилети,

елементи одягу або навіть рефлективний одяг.

Киян та гостей столиці закликають подбати і про безпеку дітей, прикріпивши флікер на рюкзак, верхній одяг, шапку, взуття тощо.

"Особливо уважними треба бути на нерегульованих пішохідних переходах та дотримуватись правил дорожнього руху", – підкреслив перший заступник голови КМДА.

Правила поводження на дорогах нагадали і водіям: у разі вимкнення світлофору, відповідно до ПДР, для проїзду нерегульованого перехрестя треба користуватися відповідними дорожніми знаками.

Як пояснює Поворознюк, через стабілізаційні відключення електроенергії роботу окремих світлофорів на складних перехрестях і транспортних розв’язках забезпечує резервне живлення, якого вистачає від 2 до 4 годин.

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"На сьогодні це 223 світлофорних об’єкти, і роботи тривають", – резюмує перший заступник голови КМДА.

Також Микола Поворознюк додав, що Центр організації дорожнього руху посилить співпрацю зі столичною патрульною поліцією для регулювання руху на перехрестях.