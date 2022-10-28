Киян закликають носити світловідбивачі на одязі у темний час доби

У Києві, як і в багатьох інших містах України, обмежують використання електроенергії через наслідки обстрілів РФ. Зокрема, у столиці вимикають вуличне освітлення.
У зв'язку з цим перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворознюк закликає киян бути уважними на дорогах у темний час доби.
Водіїв просять дотримуватися правил дорожнього руху, а пішоходів – носити флікери на одязі – маленькі значки або наклейки, які відбивають світло у темряві.
"Пішоходів закликаємо враховувати обставини відключення вуличного освітлення та подбати про власну безпеку. Зокрема, одягати світловідбивні елементи – флікери, аби бути помітними для водіїв у темний час доби", – наголошує Поворознюк.
|Київ майже без вуличного освітлення. Фото: Назарій Мазилюк, УП
При цьому світловідбивачі можуть мати будь-який вигляд. Дозволяється носити:
- браслети,
- наклейки,
- стрічки,
- жилети,
- елементи одягу або навіть рефлективний одяг.
Киян та гостей столиці закликають подбати і про безпеку дітей, прикріпивши флікер на рюкзак, верхній одяг, шапку, взуття тощо.
"Особливо уважними треба бути на нерегульованих пішохідних переходах та дотримуватись правил дорожнього руху", – підкреслив перший заступник голови КМДА.
Правила поводження на дорогах нагадали і водіям: у разі вимкнення світлофору, відповідно до ПДР, для проїзду нерегульованого перехрестя треба користуватися відповідними дорожніми знаками.
Як пояснює Поворознюк, через стабілізаційні відключення електроенергії роботу окремих світлофорів на складних перехрестях і транспортних розв’язках забезпечує резервне живлення, якого вистачає від 2 до 4 годин.
"На сьогодні це 223 світлофорних об’єкти, і роботи тривають", – резюмує перший заступник голови КМДА.
Також Микола Поворознюк додав, що Центр організації дорожнього руху посилить співпрацю зі столичною патрульною поліцією для регулювання руху на перехрестях.
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