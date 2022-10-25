Київ без світла: одне з популярних у соцмережах фото виявилося старим

На фоні планових та аварійних відключень електроенергії через російські обстріли у Києві та інших містах періодично зникає світло.

24 жовтня українці почали поширювати кілька фотографій столиці без вуличного освітлення, але один з кадрів, що поширювали у соцмережах, виявився недостовірним.

Ця світлина була зроблена 10 травня 2019 року, повідомив її автор Віталій Рубцов на своїй Facebook-сторінці.

"Справжній автор цього фото – Віталій Рубцов, тобто я. Ні, це не перебої з електропостачанням. Це фото було зроблене 10-го травня 2019 року під час заходу сонця. Саме тому вуличне освітлення ще не включене", – написав фотограф.

Фото Києва 2019 року/Віталій Рубцов

Водночас знімки Києва без світла від Reuters дійсно були зроблені у столиці 24 жовтня.

Достовірне фото Києва без світла/Reuters

Нагадаємо, через відключення електроенергії у помешканні може бути холодно.

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