Київ без світла: одне з популярних у соцмережах фото виявилося старим

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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25 жовтня 2022

На фоні планових та аварійних відключень електроенергії через російські обстріли у Києві та інших містах періодично зникає світло.

24 жовтня українці почали поширювати кілька фотографій столиці без вуличного освітлення, але один з кадрів, що поширювали у соцмережах, виявився недостовірним.

Ця світлина була зроблена 10 травня 2019 року, повідомив її автор Віталій Рубцов на своїй Facebook-сторінці.

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"Справжній автор цього фото Віталій Рубцов, тобто я. Ні, це не перебої з електропостачанням. Це фото було зроблене 10-го травня 2019 року під час заходу сонця. Саме тому вуличне освітлення ще не включене", – написав фотограф.

 Фото Києва 2019 року/Віталій Рубцов

Водночас знімки Києва без світла від Reuters дійсно були зроблені у столиці 24 жовтня.

 Достовірне фото Києва без світла/Reuters

Нагадаємо, через відключення електроенергії у помешканні може бути холодно.

Як не перетворитись на крижину без опалення – дізнайтеся з матеріалу "Зима близько: як не перетворитися на крижину, коли вдома холодно".

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