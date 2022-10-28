У NASA зробили знімок усміхненого Сонця. ФОТО

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
18925
28 жовтня 2022

Астрономи NASA показали новий знімок Сонця.

На ньому можна побачити ілюзію: два ока і посмішку, пише ScienceAlert.

Насправді науковці сфотографували розташування чорних дір на фоні Сонця, повідомили у Twitter-акаунті NASA.

Реклама:

"Обсерваторія сонячної динаміки NASA зафіксувала "посмішку" Сонця. 

В ультрафіолетовому світлі темні плями на Сонці відомі як корональні діри, через які швидкий сонячний вітер виривається в космос", – пояснили в NASA.

 Фото: NASA

Науковці зазначають, що Сонце може мати безліч коливань чорних дір. Але явище, коли, людина бачить посмішку на неживих об’єктах, називається парейдолією. Коли Ннаш мозок "домальовує" посмішку, здивування або знаходить схожість предметів.

У Twitter деякі користувачі помітили, що "посмішка Сонця" також схожа на обличчя легендарного лиходія з історії Мисливців за привидами : чоловіка-зефіра Стей Пуфта. 

Читайте також: У NASA показали фото Землі з відстані 620 тисяч кілометрів

Реклама:


Реклама:


Реклама:
 5794
Суспільство

"Це Джонні, я помер" – останні слова воїна із Афганістану, який евакуював усіх поранених з підбитої броні

Леся Кесарчук
 3459
КУЛЬТУРА

Граматика війни та пам'яті: чому треба читати "Бахмут" Лаюка

Аріна Кравченко
 3351
Суспільство

Надія зникала із кожним днем. Історії батьків, яким допомагають з труднощами, а дітям з розладами – не потрапити в інтернат