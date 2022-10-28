У NASA зробили знімок усміхненого Сонця. ФОТО

Астрономи NASA показали новий знімок Сонця.

На ньому можна побачити ілюзію: два ока і посмішку, пише ScienceAlert.

Насправді науковці сфотографували розташування чорних дір на фоні Сонця, повідомили у Twitter-акаунті NASA.

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"Обсерваторія сонячної динаміки NASA зафіксувала "посмішку" Сонця.

В ультрафіолетовому світлі темні плями на Сонці відомі як корональні діри, через які швидкий сонячний вітер виривається в космос", – пояснили в NASA.

Фото: NASA

Науковці зазначають, що Сонце може мати безліч коливань чорних дір. Але явище, коли, людина бачить посмішку на неживих об’єктах, називається парейдолією. Коли Ннаш мозок "домальовує" посмішку, здивування або знаходить схожість предметів.

У Twitter деякі користувачі помітили, що "посмішка Сонця" також схожа на обличчя легендарного лиходія з історії Мисливців за привидами : чоловіка-зефіра Стей Пуфта.

Is that the face of the Stay Puff marshmellow man from Ghostbusters? pic.twitter.com/NKpAqMrWDU — Watt on Earth Four ( it / that ) (@Watt_on_Earth4) October 27, 2022