У NASA показали фото Землі з відстані 620 тисяч кілометрів

У NASA показали знімок Землі та Місяця, зроблений космічним апаратом "Люсі".

Світлина Землі створена на відстані 620 тисяч кілометрів, повідомили на сайті NASA.

Знімок є символічним, адже за словами агенства, на ньому можна побачити так званий "Африканський трикутник" в Ефіопії, де знаходяться скам’янілості предків людини віком 3,2 мільйона років.

Саме на честь предка людини – австралопітека "Люсі", яку знайшли археологи у 1974 році, і названо космічний апарат.

Фото: NASA

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"Люсі" – це перша місія з дослідження троянських астероїдів Юпітера, стародавньої популяції "скам’янілостей", які обертаються навколо Сонця", – зазначили в NASA.

Зображення було зроблено за допомогою термінальної камери апарату та пари ідентичних камер, які відповідають за відстеження астероїдів під час високошвидкісних зближень.

До цього апарат "Люсі" зробив зображення Землі та Місяця з відстані 1,4 млн кілометрів.

Фото: NASA

"Люсі" робить зображення в ході обльотів Землі, які забезпечують йому необхідну швидкість для досягнення троянських астероїдів.

Під час своєї 12-річної подорожі "Люсі" пролетить повз рекордну кількість астероїдів і дослідить їхню різноманітність, шукаючи підказки, щоб краще зрозуміти формування Сонячної системи.