Уряд призначив людину ексрегіонала Луцького директором УЦОЯО, що опікується ЗНО

Кабінет міністрів призначив Едуарда Цируліка директором Українського центру оцінювання якості освіти, що організовує ЗНО.

Про це повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram 28 жовтня.

До цього Едуард Цирулік обіймав посаду начальника відділу з організації корпоративного управління у Національному авіаційному університеті.

Реклама:

Нове призначення Кабміну підтвердило побоювання народної депутатки Інни Совсун, які вона озвучила напередодні, 27 жовтня.

"Ми переживали, що поїздка Шкарлета й Луцького в Канаду (які, за даними депутатки, були у відрядженні з 24 вересня по 2 жовтня, щоб взяти участь в Асамблеї Міжнародної організації цивільної авіації) – це марнування коштів платників податків без жодних результатів для країни. А результати є!

Злі язики пишуть, що тепер Шкарлет на знак вдячності планує призначити нового очільника УЦОЯО – який опікується ЗНО. І знаєте, хто ним стане? Едуард Цирулік – начальник відділу НАУ, людина Луцького", – написала Совсун і додала, що не вірить у це.

Фото: Кабмін

На її думку, призначення Цируліка негативно вплине на подальшу долю зовнішнього незалежного оцінювання і тим самим "поховає найуспішнішу реформу освіти за всі часи".

Аргументувала свою позицію Совсун тим, що новопризначений директор УЦОЯО – "людина Луцького". Йдеться про ректора Національного авіаційного університету Максима Луцького, який також є екснардепом від "Партії регіонів" і кумом Дмитра Табачника – ексголови МОН часів колишнього перзидента-втікача Віктора Януковича.

"Хочу нагадати, що призначення людини від шахрая Луцького поховає найуспішнішу реформу в освіті за всі часи – ЗНО. Вступити в бажаний виш без хабарів і кумівства, виключно завдяки знанням – стане неможливо", – наголошує Інна Совсун.

Реклама: