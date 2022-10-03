Кожне звернення студента щодо виїзду за кордон треба розглядати окремо – Шкарлет

Кожен випадок надання дозволів студентам-чоловікам на виїзд з України на навчання до іноземного університету необхідно розглядати окремо, заявив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет в ефірі телемарафону 3 жовтня.

Водночас він наголосив, що МОН "жодним чином не здійснює пропуск через державний кордон".

"На сьогодні є ті, хто вступив і навчається за міжнародними договорами, ті, за кого держава Україна заплатила ті чи інші кошти, наприклад, по обміну. Кожне питання треба розглядати окремо", – повідомляє глава МОН.

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За його словами, відомство постійно отримує звернення від громадян, які не можуть виїхати на навчання за кордон під час дії воєнного стану. Шкарлет додав, що МОН "намагається розглядати" ці звернення, хоча "навал великий". Наразі до міністерства надійшло понад 300 таких звернень.

"Кожне звернення буде розглянуто. В цьому контексті ми можемо надавати певні листи до Державної прикордонної служби для прийняття нею рішень. Оскільки міністерство чітко знає, що це міжнародний договір, що студент вступив на навчання, умовно, задовго до початку війни", – розповідає глава МОН.

Також Шкарлет розповів, що уже письмово звернувся до своїх колег-міністрів з інших країн світу, щоб українським студентам, які вступили до міжнародних вишів, надали академічну відпустку на рік зі збереженням усіх фінансових зобов'язань.

"Об'єктивно кожна ситуація (щодо надання дозволу на виїзд за кордон) є окремою і унікальною", – підсумував Сергій Шкарлет.

При цьому МОН не має інформації про те, скільки українських студентів, зокрема чоловічої статі, цього року вступили до міжнародних університетів.

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Нагадаємо, як повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко, з 14 вересня виїзд чоловіків-студентів іноземних вишів за кордон під час воєнного стану в Україні неможливий, зокрема через "спекуляції та масову підробку документів начебто про навчання в іноземних вишах".