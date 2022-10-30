Скільки українців пройшли тест з медіаграмотності? Відповідають у Мінкульті

Діана Кречетова журналістка УП.Життя
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30 жовтня 2022

НОВИНА ВИПРАВЛЕНА 30.10.2022 о 19:06

Організатори національного тесту з медіаграмотності в Україні, який відбувся 27 жовтня, оголосили кількість учасників. Тестування проводили задля перевірки рівня критичного мислення у громадян.

Загалом у ньому взяли участь понад 32,5 тисячі українців, повідомляють у Міністерстві культури та інформаційної політики.

Крім того, у національному проєкті з медіаграмотності "Фільтр" підрахували кількість тих, хто пройшов тест повністю – більше половини учасників. 

"32 586 учасників спробували свої сили, а 17 555 українців повністю пройшли національний тест з медіаграмотності. Дякуємо кожному та кожній, хто взяв участь! Ви – круті!" – наголосили у МКІП.

 Фото: нацпроєкт з медіаграмотності "Фільтр"

Кожен учасник тесту з медіаграмотності отримає сертифікат про проходження тесту із кількістю набраних балів (максимальна – 34) на електронну пошту наступного тижня – 31 жовтня-4 листопада.

Крім того, у середу, 2 листопада, організатори обіцяють надати глибинний аналіз тесту, повідомивши наскільки медіаграмотними виявилися учасники. 

Також проєкт оголосить переможців, які, окрім сертифікатів, отримають раніше заявлені призи: планшети, павербанки, колонки, рюкзаки, худі та інше. Йдеться про тих, хто найоперативніше дав правильні відповіді на всі запитання.

Ознайомитися із правильними відповідями тесту можна на сайті "Фільтра".

Нагадаємо, тестування для перевірки рівня критичного мислення провели в Україні впродовж Глобального тижня медіаграмотності 24-30 жовтня.

Як пояснили організатори, метою тесту є підвищити обізнаність населення України про методи дезінформації та інструменти перевірки фактів, що допоможе громадянам стати стійкішими до ворожої пропаганди.

Проєкт з медіаграмотності відбувається за ініціативи Міністерства культури та інформаційної політики України спільно з програмою USAID "Мріємо та діємо" та проєктом "Вивчай та розрізняй: інфо-медійна грамотність".

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