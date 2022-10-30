Скільки українців пройшли тест з медіаграмотності? Відповідають у Мінкульті

НОВИНА ВИПРАВЛЕНА 30.10.2022 о 19:06

Організатори національного тесту з медіаграмотності в Україні, який відбувся 27 жовтня, оголосили кількість учасників. Тестування проводили задля перевірки рівня критичного мислення у громадян.

Загалом у ньому взяли участь понад 32,5 тисячі українців, повідомляють у Міністерстві культури та інформаційної політики.

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Крім того, у національному проєкті з медіаграмотності "Фільтр" підрахували кількість тих, хто пройшов тест повністю – більше половини учасників.

"32 586 учасників спробували свої сили, а 17 555 українців повністю пройшли національний тест з медіаграмотності. Дякуємо кожному та кожній, хто взяв участь! Ви – круті!" – наголосили у МКІП.

Фото: нацпроєкт з медіаграмотності "Фільтр"

Кожен учасник тесту з медіаграмотності отримає сертифікат про проходження тесту із кількістю набраних балів (максимальна – 34) на електронну пошту наступного тижня – 31 жовтня-4 листопада.

Крім того, у середу, 2 листопада, організатори обіцяють надати глибинний аналіз тесту, повідомивши наскільки медіаграмотними виявилися учасники.

Також проєкт оголосить переможців, які, окрім сертифікатів, отримають раніше заявлені призи: планшети, павербанки, колонки, рюкзаки, худі та інше. Йдеться про тих, хто найоперативніше дав правильні відповіді на всі запитання.

Ознайомитися із правильними відповідями тесту можна на сайті "Фільтра".

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Нагадаємо, тестування для перевірки рівня критичного мислення провели в Україні впродовж Глобального тижня медіаграмотності 24-30 жовтня.

Як пояснили організатори, метою тесту є підвищити обізнаність населення України про методи дезінформації та інструменти перевірки фактів, що допоможе громадянам стати стійкішими до ворожої пропаганди.

Проєкт з медіаграмотності відбувається за ініціативи Міністерства культури та інформаційної політики України спільно з програмою USAID "Мріємо та діємо" та проєктом "Вивчай та розрізняй: інфо-медійна грамотність".